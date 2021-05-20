Google обжаловал решение о восстановлении «Царьграда» на YouTube

Аккаунт «Царьграда» был заблокирован видеосервисом Youtube в июле 2020 г. В уведомлении о блокировке говорилось, что аккаунт отключен и не может быть восстановлен. В Google тогда объяснили блокировку тем, что учетная запись нарушает законодательство о санкциях.