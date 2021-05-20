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Google обжаловал решение о восстановлении «Царьграда» на YouTube

Ведомости

Google обжаловал решение Арбитражного суда Москвы, который обязал компанию восстановить аккаунт телеканала «Царьград» нa YouTube, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

«Мы подали апелляцию по делу "Царьграда", поскольку решение суда первой инстанции не принимает во внимание предыдущую сложившуюся логику решений многих российских судов и предусматривает штраф, несоразмерный рассматриваемому делу», — цитирует агентство собеседника. По его словам, компания подает апелляцию, поскольку это решение создает большую неопределенность для иностранных инвесторов. Google «ждет возможности подробно изложить свои аргументы на слушании по апелляции».

13 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьград медиа» к юридическим лицам, входящим в группу Google, заблокировавшую канал вещателя на Youtube. Суд признал блокировку Yotube-канала «Царьград» и расторжение договора на монетизацию канала неправомерными.

Аккаунт «Царьграда» был заблокирован видеосервисом Youtube в июле 2020 г. В уведомлении о блокировке говорилось, что аккаунт отключен и не может быть восстановлен. В Google тогда объяснили блокировку тем, что учетная запись нарушает законодательство о санкциях.

Ранее по теме: Суд обязал Google разблокировать телеканал «Царьград» на Youtube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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