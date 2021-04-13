Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Медиа

Суд обязал Google разблокировать телеканал «Царьград» на Youtube

Суд впервые применил норму о приоритете национального права в спорах с иностранными компаниями, если россиянин под санкциями
Татьяна Морозова Тимур Бордюг
Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьград медиа» к юридическим лицам, входящим в группу Google, заблокировавшую канал вещателя на видеосервисе Youtube. Суд признал блокировку Yotube-канала «Царьград» и расторжение договора на монетизацию канала неправомерными. Об этом сообщил «Ведомостям» управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы владельца телеканала Константина Малофеева, находящегося под американскими санкциями.  

Информация об удовлетворении иска «Царьград медиа» содержится в картотеке арбитражных дел. 

Иск был подан к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). 

Магоня пояснил, что в случае неисполнения компанией Google решения суда после его вступления в законную силу с американской компании будет взиматься неустойка в размере 100 тыс. руб. в день. 

«Ведомости» направили запрос в российский офис Google. 

Иск «Царьграда» к Google – первое дело против глобальных цифровых гигантов, в котором российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями, отметил Магоня. 

Иск российской медиакомпании к американским юрлицам Google впервые рассмотрят в России

Причина в том, что истец находится под санкциями

«Впервые суд вынес решение по существу на основании новой нормы — ст. 248.1 АПК РФ. Это критически важно для обеспечения доступа к правосудию для подсанкционных лиц», — подчеркнул он. 

Статьей 248 АПК РФ устанавливается исключительная компетенция арбитражных судов в России по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера. 

Магоня также добавил, что впервые российский суд разрешил дело с участием глобальной цифровой компании, указав на приоритет российского права на территории России, несмотря на то, что компания Google не является резидентом. 

Аккаунт «Царьграда» был заблокирован видеосервисом Youtube в июле 2020 г. В уведомлении о блокировке говорилось, что аккаунт отключен и не может быть восстановлен. В Google тогда объяснили блокировку тем, что учетная запись нарушает законодательство о санкциях. Малофеев с 2014 г. находится в санкционных списках США и ЕС. Поводом стало уголовное производство, возбужденное в отношении его украинским МВД по подозрению в «пособничестве незаконным вооруженным формированиям на территории Украины». В Google тогда от комментариев отказались. 

Телеканал «Царьград ТВ» был основан в 2015 г. Константином Малофеевым. Телеканал позиционируется как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». С 2017 г. вещает в интернете.

Ранее по теме: Роскомнадзор заявил о 37 случаях цензуры против российских СМИ за рубежом
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных