Суд обязал Google разблокировать телеканал «Царьград» на Youtube

Суд обязал Google разблокировать телеканал «Царьград» на YoutubeСуд впервые применил норму о приоритете национального права в спорах с иностранными компаниями, если россиянин под санкциями
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьград медиа» к юридическим лицам, входящим в группу Google, заблокировавшую канал вещателя на видеосервисе Youtube. Суд признал блокировку Yotube-канала «Царьград» и расторжение договора на монетизацию канала неправомерными. Об этом сообщил «Ведомостям» управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы владельца телеканала Константина Малофеева, находящегося под американскими санкциями.
Информация об удовлетворении иска «Царьград медиа» содержится в картотеке арбитражных дел.
Иск был подан к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США).
Магоня пояснил, что в случае неисполнения компанией Google решения суда после его вступления в законную силу с американской компании будет взиматься неустойка в размере 100 тыс. руб. в день.
«Ведомости» направили запрос в российский офис Google.
Иск «Царьграда» к Google – первое дело против глобальных цифровых гигантов, в котором российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями, отметил Магоня.
«Впервые суд вынес решение по существу на основании новой нормы — ст. 248.1 АПК РФ. Это критически важно для обеспечения доступа к правосудию для подсанкционных лиц», — подчеркнул он.
Статьей 248 АПК РФ устанавливается исключительная компетенция арбитражных судов в России по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера.
Магоня также добавил, что впервые российский суд разрешил дело с участием глобальной цифровой компании, указав на приоритет российского права на территории России, несмотря на то, что компания Google не является резидентом.
Аккаунт «Царьграда» был заблокирован видеосервисом Youtube в июле 2020 г. В уведомлении о блокировке говорилось, что аккаунт отключен и не может быть восстановлен. В Google тогда объяснили блокировку тем, что учетная запись нарушает законодательство о санкциях. Малофеев с 2014 г. находится в санкционных списках США и ЕС. Поводом стало уголовное производство, возбужденное в отношении его украинским МВД по подозрению в «пособничестве незаконным вооруженным формированиям на территории Украины». В Google тогда от комментариев отказались.
Телеканал «Царьград ТВ» был основан в 2015 г. Константином Малофеевым. Телеканал позиционируется как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». С 2017 г. вещает в интернете.