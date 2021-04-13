Суд обязал Google разблокировать телеканал «Царьград» на Youtube

Аккаунт «Царьграда» был заблокирован видеосервисом Youtube в июле 2020 г. В уведомлении о блокировке говорилось, что аккаунт отключен и не может быть восстановлен. В Google тогда объяснили блокировку тем, что учетная запись нарушает законодательство о санкциях. Малофеев с 2014 г. находится в санкционных списках США и ЕС. Поводом стало уголовное производство, возбужденное в отношении его украинским МВД по подозрению в «пособничестве незаконным вооруженным формированиям на территории Украины». В Google тогда от комментариев отказались.