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Роскомнадзор заявил о 37 случаях цензуры против российских СМИ за рубежом

Ведомости

Роскомнадзор зафиксировал 37 случаев цензуры в отношении материалов российских СМИ со стороны иностранных интернет-платформ, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев на пресс-конференции.

«Мы к настоящему времени зафиксировали порядка 37 случаев цензуры именно конкретно в отношении материалов российских, официально зарегистрированных СМИ, которые доносят до граждан объективную позицию», — сказал Зайцев (цитата по «Интерфакс»). Среди таких СМИ он назвал RT, Sputnik, «Россия 1», НТВ, РБК и «Царьград». Зайцев отметил, что случаи цензуры в отношении российских СМИ со стороны глобальных иностранных интернет-площадок, таких как YouTube, Facebook, Instagram и Twitter, участились с 2020 г.

Ранее видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованному на YouTube-канале «Россия-24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей». В Google объяснили ограничение наличием в фильме сцен насилия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с модерацией контента на американских IT-платформах достигла смыслового и технологического тупика.

В конце 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об ограничительных мерах за цензуру, направленную против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Согласно закону, генпрокурор по согласованию с МИД сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, после этого последуют санкции.

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал снять ограничения с аккаунта «Крым-24» в Instagram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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