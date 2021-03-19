Роскомнадзор заявил о 37 случаях цензуры против российских СМИ за рубежом

«Мы к настоящему времени зафиксировали порядка 37 случаев цензуры именно конкретно в отношении материалов российских, официально зарегистрированных СМИ, которые доносят до граждан объективную позицию», — сказал Зайцев (цитата по «Интерфакс»). Среди таких СМИ он назвал RT, Sputnik, «Россия 1», НТВ, РБК и «Царьград». Зайцев отметил, что случаи цензуры в отношении российских СМИ со стороны глобальных иностранных интернет-площадок, таких как YouTube, Facebook, Instagram и Twitter, участились с 2020 г.