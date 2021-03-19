Роскомнадзор заявил о 37 случаях цензуры против российских СМИ за рубежом
Роскомнадзор зафиксировал 37 случаев цензуры в отношении материалов российских СМИ со стороны иностранных интернет-платформ, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев на пресс-конференции.
«Мы к настоящему времени зафиксировали порядка 37 случаев цензуры именно конкретно в отношении материалов российских, официально зарегистрированных СМИ, которые доносят до граждан объективную позицию», — сказал Зайцев (цитата по «Интерфакс»). Среди таких СМИ он назвал RT, Sputnik, «Россия 1», НТВ, РБК и «Царьград». Зайцев отметил, что случаи цензуры в отношении российских СМИ со стороны глобальных иностранных интернет-площадок, таких как YouTube, Facebook, Instagram и Twitter, участились с 2020 г.
Ранее видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованному на YouTube-канале «Россия-24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей». В Google объяснили ограничение наличием в фильме сцен насилия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с модерацией контента на американских IT-платформах достигла смыслового и технологического тупика.
В конце 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об ограничительных мерах за цензуру, направленную против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Согласно закону, генпрокурор по согласованию с МИД сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, после этого последуют санкции.