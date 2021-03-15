Роскомнадзор потребовал снять ограничения с аккаунта «Крым-24» в Instagram

Ранее видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованному на YouTube-канале «Россия-24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей». В Google объяснили ограничение наличием в фильме сцен насилия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с модерацией контента на американских IT-платформах достигла смыслового и технологического тупика, отметив, что платформы «пошли вразнос».