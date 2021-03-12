В Google объяснили ограничения на фильм «Крым. Путь на Родину» в YouTube

Премьера фильма «Крым. Путь на Родину» состоялась на телеканале «Россия 1» 15 марта 2015 г. Это история о событиях февраля-марта 2014 г., когда Крым вошел в состав России. Как указано в титрах фильма, «в реконструкции хроникальных сцен снимались реальные участники происходившего». Одним из участников фильма стал президент Владимир Путин, который в интервью рассказал, как происходило присоединение Крыма к России.