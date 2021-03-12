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В Google объяснили ограничения на фильм «Крым. Путь на Родину» в YouTube

Ведомости

Google наложил ограничение на фильм «Крым. Путь на Родину» на YouTube из-за изображения сцен насилия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 г. из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови», — пояснили в компании

Отмечается, что видео доступно к просмотру на YouTube, но на нем стоит ограничение по возрасту, так как сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованном на YouTube-канале «Россия-24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей».

Премьера фильма «Крым. Путь на Родину» состоялась на телеканале «Россия 1» 15 марта 2015 г. Это история о событиях февраля-марта 2014 г., когда Крым вошел в состав России. Как указано в титрах фильма, «в реконструкции хроникальных сцен снимались реальные участники происходившего». Одним из участников фильма стал президент Владимир Путин, который в интервью рассказал, как происходило присоединение Крыма к России.

Ранее по теме: YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных