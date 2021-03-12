В Google объяснили ограничения на фильм «Крым. Путь на Родину» в YouTube
Google наложил ограничение на фильм «Крым. Путь на Родину» на YouTube из-за изображения сцен насилия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 г. из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови», — пояснили в компании
Отмечается, что видео доступно к просмотру на YouTube, но на нем стоит ограничение по возрасту, так как сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей.
Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованном на YouTube-канале «Россия-24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей».
Премьера фильма «Крым. Путь на Родину» состоялась на телеканале «Россия 1» 15 марта 2015 г. Это история о событиях февраля-марта 2014 г., когда Крым вошел в состав России. Как указано в титрах фильма, «в реконструкции хроникальных сцен снимались реальные участники происходившего». Одним из участников фильма стал президент Владимир Путин, который в интервью рассказал, как происходило присоединение Крыма к России.