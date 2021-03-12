YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»
Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованном на YouTube-канале «Россия-24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей».
«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей», – говорится в сообщении. Для видео установлено ограничение по возрасту.
Кондрашов в эфире «Россия-24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией увеличивается количество просмотров фильма, его смотрят в том числе и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — отметил он (цитата по ТАСС).
Премьера фильма «Крым. Путь на Родину» состоялась на телеканале «Россия 1» 15 марта 2015 г. Это история о событиях февраля—марта 2014 г., когда Крым вошел в состав России. Как указано в титрах фильма, он рассказывает «о событиях 2014 г.», а «в реконструкции хроникальных сцен снимались реальные участники происходившего». Одним из участником фильма стал президент Владимир Путин, который в интервью рассказал, как происходило присоединение Крыма к России.
Ранее администрация YouTube ввела возрастные ограничения на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» после того, как на ролик поступили жалобы от пользователей на демонстрацию сцен насилия или жестокости, заявили в пресс-службе Google. В связи с этими действиями Роскомнадзор направил письмо руководству Google LLC, заявляя о недопустимости актов цензуры.
В конце 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об ограничительных мерах за цензуру, направленную против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Согласно закону, генпрокурор по согласованию с МИД сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, после этого последуют санкции.