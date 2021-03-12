YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»

Кондрашов в эфире «Россия-24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией увеличивается количество просмотров фильма, его смотрят в том числе и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — отметил он (цитата по ТАСС).