Роскомнадзор назвал цензурой ограничения YouTube фильма про Беслан

Ранее СПЧ потребовал от американского офиса Google объяснить причины блокировок российских СМИ и блогеров на YouTube, поскольку в российском офисе отказались признать ООО «Гугл» своим представительством. В СПЧ отмечали, что каналы блокируются без права восстановления, а также в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения о нарушении правил видеохостинга. Видео-платформа, в частности, заблокировала аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления. После этого канал подал иск в Арбитражный суд города Москвы.