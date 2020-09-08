Роскомнадзор назвал цензурой ограничения YouTube фильма про Беслан
Роскомнадзор направил письмо руководству Google LLC, в котором заявил о недопустимости действий администрации YouTube по ограничению распространения фильма «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» и назвал их актом цензуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ», – говорится в сообщении.
В письме ведомства также отмечалось, что фильм, обозначенный администрацией видеохостинга как недопустимый, транслировался в эфире общероссийского телеканала «Россия 1». В картине не содержится какой-либо запрещенной информации, подчеркнули в ведомстве.
Ранее СПЧ потребовал от американского офиса Google объяснить причины блокировок российских СМИ и блогеров на YouTube, поскольку в российском офисе отказались признать ООО «Гугл» своим представительством. В СПЧ отмечали, что каналы блокируются без права восстановления, а также в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения о нарушении правил видеохостинга. Видео-платформа, в частности, заблокировала аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления. После этого канал подал иск в Арбитражный суд города Москвы.