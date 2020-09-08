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Роскомнадзор назвал цензурой ограничения YouTube фильма про Беслан

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Роскомнадзор направил письмо руководству Google LLC, в котором заявил о недопустимости действий администрации YouTube по ограничению распространения фильма «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» и назвал их актом цензуры, сообщает пресс-служба ведомства.

«Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ», – говорится в сообщении.

В письме ведомства также отмечалось, что фильм, обозначенный администрацией видеохостинга как недопустимый, транслировался в эфире общероссийского телеканала «Россия 1». В картине не содержится какой-либо запрещенной информации, подчеркнули в ведомстве.

Ранее СПЧ потребовал от американского офиса Google объяснить причины блокировок российских СМИ и блогеров на YouTube, поскольку в российском офисе отказались признать ООО «Гугл» своим представительством. В СПЧ отмечали, что каналы блокируются без права восстановления, а также в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения о нарушении правил видеохостинга. Видео-платформа, в частности, заблокировала аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления. После этого канал подал иск в Арбитражный суд города Москвы.

Ранее по теме: СПЧ обратился в американский офис Google для разъяснения причин блокировок на YouTube

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных