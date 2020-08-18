СПЧ обратился в американский офис Google для разъяснения причин блокировок на YouTube

В письме Фадеев попросил разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ. «Обращение СПЧ связано с тем, что в совет поступают жалобы владельцев заблокированных каналов, которые указывают на противоправные действия администраторов YouTube», ‒ пояснили в СПЧ, добавив, что из открытых данных известно о блокировке видеохостингом около 200 русскоязычных каналов за последние годы.