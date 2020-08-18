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СПЧ обратился в американский офис Google для разъяснения причин блокировок на YouTube

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Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо в американский офис корпорации Google после того, как в российском офисе отказались признать ООО «Гугл» своим представительством. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В письме Фадеев попросил разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ. «Обращение СПЧ связано с тем, что в совет поступают жалобы владельцев заблокированных каналов, которые указывают на противоправные действия администраторов YouTube», ‒ пояснили в СПЧ, добавив, что из открытых данных известно о блокировке видеохостингом около 200 русскоязычных каналов за последние годы.

СПЧ попросил американский офис Google объяснить, в связи с какими именно нарушениями каналы блокируются без права восстановления, а также почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения о нарушении правил.

СПЧ: Google отказалась признать российскую «дочку» своим представительством

Ранее аналогичный запрос был направлен в подразделение ООО «Гугл», но представительство уклонилось от сотрудничества и предоставления ответа, отметили в СПЧ. Из письма директора российского офиса Google Дэвида Снэддона следовало, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в Российской Федерации. По данным СПАРКа, ООО «Гугл» на 100% принадлежит американской компании Google International. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных