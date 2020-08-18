СПЧ обратился в американский офис Google для разъяснения причин блокировок на YouTube
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо в американский офис корпорации Google после того, как в российском офисе отказались признать ООО «Гугл» своим представительством. Об этом сообщается на сайте СПЧ.
В письме Фадеев попросил разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ. «Обращение СПЧ связано с тем, что в совет поступают жалобы владельцев заблокированных каналов, которые указывают на противоправные действия администраторов YouTube», ‒ пояснили в СПЧ, добавив, что из открытых данных известно о блокировке видеохостингом около 200 русскоязычных каналов за последние годы.
СПЧ попросил американский офис Google объяснить, в связи с какими именно нарушениями каналы блокируются без права восстановления, а также почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения о нарушении правил.
Ранее аналогичный запрос был направлен в подразделение ООО «Гугл», но представительство уклонилось от сотрудничества и предоставления ответа, отметили в СПЧ. Из письма директора российского офиса Google Дэвида Снэддона следовало, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в Российской Федерации. По данным СПАРКа, ООО «Гугл» на 100% принадлежит американской компании Google International.