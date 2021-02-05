Иск российской медиакомпании к американским юрлицам Google впервые рассмотрят в России

Арбитражный суд Москвы и вслед за ним Девятый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении ходатайства Google, признав, что иск «Царьграда» подсуден арбитражным судам РФ. В обоснование своего решения суды сослались на законодательную новеллу – статью 248.1 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ, введенную в июне 2020 г. Она посвящена исключительной компетенции российских судов по делам с участием лиц, находящихся под санкциями. Такие физические и юридические лица в связи с введением в отношении их мер ограничительного характера фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся вне России, говорилось в пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту, посвященному этой новелле.