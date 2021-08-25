Цены на телерекламу в 2022 году вырастут на рекордные за пять лет значения

«Инфляция на национальном и региональном ТВ составит 15–20% при росте бюджета 7–10%, при размещении на Москву рост достигнет 30%», — рассказал он. В прошлом году рынок ТВ-рекламы в России упал на 3%, а в этом может вырасти на 12–13%, отметил Толстоган. НРА был учрежден в 2016 г. крупнейшими телеканалами для продажи рекламы. Последний раз столь существенный рост цен НРА устроил в первый год работы, заявив на 2017 г. цены на 15% выше на фоне дефицита инвентаря.