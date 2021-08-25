Цены на телерекламу в 2022 году вырастут на рекордные за пять лет значения
Ажиотажный спрос на телерекламу привел к тому, что главный ее продавец — «Национальный рекламный альянс» (НРА) — поднимет цены на 15-20%, сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» гендиректор альянса Алексей Толстоган.
«Инфляция на национальном и региональном ТВ составит 15–20% при росте бюджета 7–10%, при размещении на Москву рост достигнет 30%», — рассказал он. В прошлом году рынок ТВ-рекламы в России упал на 3%, а в этом может вырасти на 12–13%, отметил Толстоган. НРА был учрежден в 2016 г. крупнейшими телеканалами для продажи рекламы. Последний раз столь существенный рост цен НРА устроил в первый год работы, заявив на 2017 г. цены на 15% выше на фоне дефицита инвентаря.
Участники рынка, опрошенные изданием, полагают, что резкий рост цен на телерекламу приведет к сокращению размещений. «Мы ожидаем тяжелых переговоров между НРА и рекламодателями, которые не будут готовы принять такой уровень инфляции. Можно предвидеть снижение спроса на суперфикс, самые дорогие ТВ-каналы и самые дорогие месяцы размещения (сентябрь—ноябрь)», — сообщил руководитель независимого медиааудитора ECI Rus Дмитрий Кураев.
Глава ассоциации «Русбренд» (объединяет Unilever, Coca-Cola, Сбербанк и других крупнейших рекламодателей) Алексей Поповичев отметил, что расходы на рекламу компаний не могут столь резко увеличиться, если столь же резко не растут продажи. Управляющий директор Amplifi Андрей Яковицкий сообщил, что рынок ожидал повышения цен, но «ожидали более скромных цифр».