Dentsu повысила прогноз по рекламному рынку России на 2021 год
Группа Dentsu повысила оценку роста российского рекламного рынка в 2021 г. до 8,6%, следует из июльского прогноза компании (есть в распоряжении «Ведомостей»). В январе этого года группа ожидала рост на уровне 3%. В 2022 г. рынок вырастет на 8,2% против ожидавшихся в январе 3,3%, считают в компании.
Dentsu прогнозирует, что в 2021 г. сегмент телерекламы в России увеличится на 12-15%, интернет-рекламы – на 10-14%. По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в I квартале этого года эти сегменты выросли на 5% до 44,5-45 млрд руб. и на 14% до 64-65 млрд руб. соответственно.
Расходы на рекламу в мире, согласно новой оценке Dentsu, в 2021 г. увеличатся на 10,4% до $634 млрд – на 4,6 п. п. больше январского прогноза. При этом объем расходов на рекламу в 2021 г. превысит показатели 2019 г. в Китае, США, России, Великобритании и Канаде.
По оценке АКАР, в 2020 г. объем рекламы в средствах ее распространения сократился на 4% до 473,4 млрд руб. При этом сильнее всего рынок упал во II квартале 2020 г. – на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. В I квартале 2021 г., по оценке АКАР, рекламная индустрия показала положительную динамику и выросла на 6% до 122-124 млрд руб. Итоги полугодия пока не подведены.
В июне OMD OM Group дала прогноз по российскому рекламному рынку, согласно которому его объем в 2021 г. вырастет на 11,5% (мартовский прогноз – 7,3%). При этом рост сегмента интернет-рекламы составит 14,5% (ранее 8%), телерекламы – 9,3% (ранее 7,1%).