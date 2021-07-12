Dentsu повысила прогноз по рекламному рынку России на 2021 год

По оценке АКАР, в 2020 г. объем рекламы в средствах ее распространения сократился на 4% до 473,4 млрд руб. При этом сильнее всего рынок упал во II квартале 2020 г. – на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. В I квартале 2021 г., по оценке АКАР, рекламная индустрия показала положительную динамику и выросла на 6% до 122-124 млрд руб. Итоги полугодия пока не подведены.