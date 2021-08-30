Бывший издатель «Канобу» и «Игромании» назначен главредом «Чемпионата»
Новым главным редактором Championat.com стал Вячеслав Опахин, с прошлого года работавший заместителем руководителя редакции спортивного портала, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Rambler & Co, в который входит «Чемпионат».
«Вячеслав Опахин возглавил «Чемпионат». На посту главного редактора портала Championat.com он сменил Евгения Слюсаренко, который проработал в этой должности 3,5 года», – сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
До этого Опахин работал в ряде спортивных СМИ, а также в «Ведомостях», «Русском репортере», являлся издателем порталов «Канобу» и «Игромания» и главредом Hi-Tech Mail.ru.
На прошлой неделе Rambler & Co сообщал о предстоящем уходе Слюсаренко.