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Бывший издатель «Канобу» и «Игромании» назначен главредом «Чемпионата»

Ведомости

Новым главным редактором Championat.com стал Вячеслав Опахин, с прошлого года работавший заместителем руководителя редакции спортивного портала, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Rambler & Co, в который входит «Чемпионат».

«Вячеслав Опахин возглавил «Чемпионат». На посту главного редактора портала Championat.com он сменил Евгения Слюсаренко, который проработал в этой должности 3,5 года», – сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

До этого Опахин работал в ряде спортивных СМИ, а также в «Ведомостях», «Русском репортере», являлся издателем порталов «Канобу» и «Игромания» и главредом Hi-Tech Mail.ru.

На прошлой неделе Rambler & Co сообщал о предстоящем уходе Слюсаренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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