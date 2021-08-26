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«Газпром-медиа» запустит спортивное информагентство

Ведомости

«Газпром-медиа» готовит запуск спортивного информагентства, в апреле холдинг получил соответствующую лицензию Роскомнадзора, следует из материалов регулятора.

В конце апреля регулятор зарегистрировал СМИ «Матч» с формой распространения «информационное агентство», указано в реестре зарегистрированных средств массовой информации, который ведет Роскомнадзор.

Учредителем нового медиа указано ООО «Матч Плюс». Эта компания была создана в марте, следует из данных «СПАРК». Все 100% этой компании принадлежат «Национальному спортивному телеканалу», учредителю телеканала «Матч ТВ». На нее также зарегистрирован домен radiomatch.ru. Сайт в данный момент пока не работает.

Информацию о планах «Газпром-медиа» запустить спортивное информагентство подтвердили в пресс-службе медиахолдинга.

«Работа находится в завершающей стадии. Создание спортивного информационного агентства является абсолютно логичным продолжением нашей работы по созданию 360 градусов спортивного субхолдинга», – сообщили в пресс-службе холдинга, не раскрыв дальнейших деталей.

Главным редактором нового СМИ может стать журналист Евгений Слюсаренко, сейчас занимающий должность главного редактора входящего в Rambler & Co Championat.com, об этом сообщил в своем Telegram журналист «Спорт-экспресса» Максим Алланазаров. Сам Слюсаренко в разговоре с «Ведомостями» отказался от комментариев.

В пресс-службе Rambler&Co подтвердили информацию об уходе Слюсаренко с должности, уточнив, что он покинет компанию на следующей неделе. «В настоящее время ведутся переговоры о назначении нового главного редактора «Чемпионата», который будет объявлен в ближайшее время», — сообщил представитель медиахолдинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных