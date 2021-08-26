«Газпром-медиа» запустит спортивное информагентство

Учредителем нового медиа указано ООО «Матч Плюс». Эта компания была создана в марте, следует из данных «СПАРК». Все 100% этой компании принадлежат «Национальному спортивному телеканалу», учредителю телеканала «Матч ТВ». На нее также зарегистрирован домен radiomatch.ru. Сайт в данный момент пока не работает.