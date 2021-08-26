«Газпром-медиа» запустит спортивное информагентство
«Газпром-медиа» готовит запуск спортивного информагентства, в апреле холдинг получил соответствующую лицензию Роскомнадзора, следует из материалов регулятора.
В конце апреля регулятор зарегистрировал СМИ «Матч» с формой распространения «информационное агентство», указано в реестре зарегистрированных средств массовой информации, который ведет Роскомнадзор.
Учредителем нового медиа указано ООО «Матч Плюс». Эта компания была создана в марте, следует из данных «СПАРК». Все 100% этой компании принадлежат «Национальному спортивному телеканалу», учредителю телеканала «Матч ТВ». На нее также зарегистрирован домен radiomatch.ru. Сайт в данный момент пока не работает.
Информацию о планах «Газпром-медиа» запустить спортивное информагентство подтвердили в пресс-службе медиахолдинга.
«Работа находится в завершающей стадии. Создание спортивного информационного агентства является абсолютно логичным продолжением нашей работы по созданию 360 градусов спортивного субхолдинга», – сообщили в пресс-службе холдинга, не раскрыв дальнейших деталей.
Главным редактором нового СМИ может стать журналист Евгений Слюсаренко, сейчас занимающий должность главного редактора входящего в Rambler & Co Championat.com, об этом сообщил в своем Telegram журналист «Спорт-экспресса» Максим Алланазаров. Сам Слюсаренко в разговоре с «Ведомостями» отказался от комментариев.
В пресс-службе Rambler&Co подтвердили информацию об уходе Слюсаренко с должности, уточнив, что он покинет компанию на следующей неделе. «В настоящее время ведутся переговоры о назначении нового главного редактора «Чемпионата», который будет объявлен в ближайшее время», — сообщил представитель медиахолдинга.