«Ведомости» запускают новое спортивное СМИ

По данным ВЦИОМ, в последние годы спортом в России регулярно интересуются около 25 млн человек, отмечает коммерческий директор портала Sports.ru Евгений Коврин. Он уточнил, что в период больших спортивных событий этот показатель может увеличиваться до 40-50 млн, но ядро аудитории стабильно. По данным Mediascope, в марте-мае 2020 г. спортом хотя бы раз в месяц занимались 65,3% россиян (данные исследования Brand Pulse; взрослое население России 14-64 лет, проживающее в городах с населением от 100 000 человек).