«Ведомости» запускают новое спортивное СМИ

«Ведомости» запускают новое спортивное СМИОно будет выходить в печатной и электронной версиях
«Ведомости» запускают собственное спортивное СМИ, рассказал генеральный директор «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Михаил Нелюбин. По его словам, оно будет представлено в интернете по адресу vedomostisport.ru и в виде еженедельной печатной версии, которая с 27 ноября будет распространяться вместе с газетой.
Главным редактором издания назначен Владимир Гендлин, который с 1993 по 2016 гг. работал в издательском доме «Коммерсантъ», а в 2016-2017 гг. был автором журнала РБК. Кроме того, с 2006 года он комментирует боксерские поединки на телеканалах.
«Ведомости-Cпорт» зарегистрированы как отдельное СМИ, что позволит привлечь рекламу букмекеров, уточнил Нелюбин. Согласно ст. 27 закона «О рекламе», рекламу букмекерских компаний можно размещать в печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.
Новый проект «Ведомостей» отличается от большинства СМИ о спорте тем, что в центре внимания издания бизнес-составляющая спорта, говорит Нелюбин. «В спортивных медиа сегодня нет экспертизы спорта как индустрии, никто не смотрит на спорт под этим углом зрения, – рассказал он. – Много журналистов, комментирующих соревнования, но при этом не являющихся спортивными аналитиками. Но помимо результатов соревнований в спорте много интересных историй – крупные контракты, сделки, трансферы».
У проекта «Ведомости-Спорт» уже появились первые рекламные партнеры – букмекерская компания Winline и велнес-клуб «Чистые пруды». Представитель Winline заявил, что букмекер с интересом поддержит новый проект «Ведомостей». «Благодаря деловому спортивному изданию на базе известного бренда небезразличная к спорту аудитория получит шанс лучше разобраться в бизнес-процессах в отрасли, а ключевые игроки – привлечь внимание к успехам и проблемам спортивной экономики», – сказал он.
По данным ВЦИОМ, в последние годы спортом в России регулярно интересуются около 25 млн человек, отмечает коммерческий директор портала Sports.ru Евгений Коврин. Он уточнил, что в период больших спортивных событий этот показатель может увеличиваться до 40-50 млн, но ядро аудитории стабильно. По данным Mediascope, в марте-мае 2020 г. спортом хотя бы раз в месяц занимались 65,3% россиян (данные исследования Brand Pulse; взрослое население России 14-64 лет, проживающее в городах с населением от 100 000 человек).
Читателей спортивных СМИ – печатных и интернет-изданий – значительно меньше. По данным Mediascope, аудитория бумажных версий газет «Большой спорт» и «Спорт-экспресс» в марте-июле 2020 г. составила 712 000 и 294 000 человек (возраст 16+, города с населением от 100 000 человек). При этом аудиторию топ-10 спортивных интернет-СМИ на компьютерах и мобильных устройствах в сентябре этого года Mediascope оценивает в 16,9 млн человек (Web-index, все россияне старше 12 лет).
Общая выручка букмекерской отрасли в России в 2019 г. составила 137,5 млрд руб., из которых на долю нелегальных компаний, компаний-«зеркал» и зарубежных компаний пришлось 48,1 млрд руб., следует из отчета ассоциации «Ответственная игра», подготовленного по заказу портала «Рейтинг букмейкеров». Количество активных игроков (играли один и более раз в неделю) составляет 3,4 млн человек. 65% игроков делали ставки в легальных букмекерских компаниях, остальные – в нелегальных. Размер средней ставки игрока составил 1,3 тыс. руб. При этом 41% игроков делали ставки через смартфон, 21% – через ноутбук и 19% – через стационарный компьютер.
Во время первой волны коронавируса количество выходов рекламы букмекерских услуг на ТВ и в печатной прессе сократилось, однако в конце лета оно стало расти, следует из данных Mediascope. Так, в октябре 2020 г. на ТВ измеритель зафиксировал выход 2431 рекламного материала против 1591 в феврале. Число публикаций в прессе в октябре вернулось на уровень начала года – 41 против 45 в феврале.
В БНМ рассчитывают на синергию деловой газеты и спортивного проекта, говорит Нелюбин. По данным LiveInternet за период с 1 по 26 ноября, портал vedomosti.ru входит в топ-20 крупнейших новостных сайтов Рунета с аудиторией более 13 млн уникальных пользователей. При этом из данных «Яндекс.Метрики» следует, что спортом интересуются 45% читателей «Ведомостей».
«Читатели спортивных и деловых СМИ часто одни и те же люди, мы рассчитываем, что деловая газета и спортивный еженедельник помогут расширить общую аудиторию проекта», – отметил Нелюбин. По данным Mediascope, «Ведомости» входят в топ-7 ведущих российских газет с аудиторией одного номера в 152 000 человек (март-июль, все россияне старше 16 лет, города 100000+) и в топ-30 новостных интернет-ресурсов Рунета (Web-Index).
Время для запуска проекта «Ведомости-Спорт» выбрано подходящее, полагает управляющий директор Championat.com (входит в Rambler Group) Антон Сучков. «Если пандемия отступит и перенос отмененных Олимпиады, чемпионата Европы по футболу и других соревнований на следующий год состоится, то 2021-й станет уникальным по плотности крупных спортивных событий», – рассуждает он. Он называет логичным шагом для крупного медиа выделить спортивную тематику в отдельный проект и указывает, что подобные проекты уже запустили холдинг РБК и газета «Московский комсомолец».
Бренд «Ведомости» знаковый для рынка, он сыграет свою роль в формировании аудитории, считает глава медиаагентства Easy Media Михаил Смышляев. Он отмечает, что аудитория издания традиционно состоит из людей с высоким или выше среднего доходом, крайне интересных любому букмекеру. На старте бренд позволит привлечь имиджевую рекламу букмекеров, соглашается Коврин. Однако букмекеры следят за тем, как реклама конвертируется в ставки, указывает он. «Если проект отказывается от публикации результатов соревнований, то ему предстоит выработать другую конверсионную модель», – сказал он. Раздел с результатами матчей будет запущен на сайте sport.vedomosti.ru в декабре, уточнил Гендлин.
Нишевому СМИ будет сложно привлечь крупного спонсора, не соглашается основатель портала Championat.com, руководитель букмекерской компании Parimatch в странах СНГ Дмитрий Сергеев. Поскольку профессиональные публикации не обеспечивают большого охвата аудитории, за которым букмекеры идут в СМИ, объем рекламной выручки нового издания будет небольшим, уверен он.
Спортивные СМИ остаются стабильным партнером для букмекеров, возражает директор по маркетингу букмекера «Фонбет» Алина Якиревич. Она оценивает долю маркетинговых бюджетов, которую букмекеры тратят на продвижение в СМИ, в 15-20% от общего бюджета на продвижение. Смышляев говорит, что хотя для букмекеров имиджевая реклама сегодня вторична, на ее долю приходится 5-15% бюджетов на размещение.
Проект может заинтересовать рекламодателей из разных категорий, считает генеральный директор «Чистых Прудов» Марина Петрова. Среди тех, кого может заинтересовать размещение в «Ведомости-Спорт», она называет производителей спортивного инвентаря и амуниции, косметических средств, спортивные и гольф-клубы, а также премиальные марки одежды