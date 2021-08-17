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У видеохостинга Rutube сменился гендиректор

Ведомости

У российского видеохостинга Rutube, принадлежащего «Газпром-медиа», сменился гендиректор. Вместо Романа Максимова 23 августа компанию возглавит Алексей Назаров — выходец из «ЭР-телекома» и МГТС. Максимов покинет компанию. Об этом говорится в сообщении «Газпром-медиа». 

Назаров ранее занимал должность межрегионального директора Москвы и Московской области в «Эр-телекоме», а с 2018 по 2020 г. он занимал руководящие должности в МГТС

«Нам предстоит нарастить не только базу пользователей, но и продолжить дальнейшую техническую модернизацию видеосервиса… При этом стоит задача расширения аудитории, в том числе за счет оригинального контента, который творческая команда Rutube готовит к предстоящему запуску», — приводятся в сообщении слова Назарова. 

22 декабря прошлого года «Газпром-медиа» закрыл сделку по покупке 50% ООО «Руформ», управляющего видеосервисом Rutube, тем самым консолидировав 100% холдинга. 

«Холдинг планирует полностью сохранить команду, которую рассматривает как один из основных активов компании, и дополнительно расширить и усилить ее в рамках работ по развитию и модернизации сервиса», — говорили тогда Forbes в пресс-службе медиахолдинга. 

В декабре глава «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал о работе по модернизации Rutube. «Мы с [этой площадкой] достаточно долго, около года, работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже Youtube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше», — говорил Жаров «Ведомостям». 

Ранее по теме: «Газпром-медиа» продаст «ТНТ Music» и выкупит Rutube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных