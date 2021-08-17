У видеохостинга Rutube сменился гендиректор

В декабре глава «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал о работе по модернизации Rutube. «Мы с [этой площадкой] достаточно долго, около года, работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже Youtube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше», — говорил Жаров «Ведомостям».