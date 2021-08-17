У видеохостинга Rutube сменился гендиректор
Назаров ранее занимал должность межрегионального директора Москвы и Московской области в «Эр-телекоме», а с 2018 по 2020 г. он занимал руководящие должности в МГТС.
«Нам предстоит нарастить не только базу пользователей, но и продолжить дальнейшую техническую модернизацию видеосервиса… При этом стоит задача расширения аудитории, в том числе за счет оригинального контента, который творческая команда Rutube готовит к предстоящему запуску», — приводятся в сообщении слова Назарова.
22 декабря прошлого года «Газпром-медиа» закрыл сделку по покупке 50% ООО «Руформ», управляющего видеосервисом Rutube, тем самым консолидировав 100% холдинга.
«Холдинг планирует полностью сохранить команду, которую рассматривает как один из основных активов компании, и дополнительно расширить и усилить ее в рамках работ по развитию и модернизации сервиса», — говорили тогда Forbes в пресс-службе медиахолдинга.
В декабре глава «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал о работе по модернизации Rutube. «Мы с [этой площадкой] достаточно долго, около года, работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже Youtube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше», — говорил Жаров «Ведомостям».