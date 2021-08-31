Instagram запретит пользоваться приложением без указания возраста

В компании рассказали, что будут просить указать дату рождения при регистрации в Instagram. Если пользователь не укажет ее, позднее он получит еще несколько уведомлений с такой просьбой. Если человек не укажет информацию к определенному моменту, ему придется ввести эти данные, чтобы продолжить пользоваться Instagram. Также дату рождения нужно будет указать, чтобы убрать предупреждающие экраны с сообщений с определенным контентом. Сейчас идет разработка технологии подтверждения возраста пользователя.