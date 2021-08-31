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Instagram запретит пользоваться приложением без указания возраста

Ведомости

Instagram начал просить пользователей указать свой день рождения, если они еще этого не сделали, говорится в сообщении владельца соцсети, компании Facebook.

«Эта информация позволяет нам создавать новые функции безопасности для молодежи и помогает гарантировать, что мы предоставляем приемлемый для возрастной группы контент», — говорится в сообщении. Также информация о возрасте пользователя поможет ограничить рекламу для аудитории младше 18 лет и показывать ей более релевантные объявления.

В компании рассказали, что будут просить указать дату рождения при регистрации в Instagram. Если пользователь не укажет ее, позднее он получит еще несколько уведомлений с такой просьбой. Если человек не укажет информацию к определенному моменту, ему придется ввести эти данные, чтобы продолжить пользоваться Instagram. Также дату рождения нужно будет указать, чтобы убрать предупреждающие экраны с сообщений с определенным контентом. Сейчас идет разработка технологии подтверждения возраста пользователя.

В марте этого года Instagram запретил взрослым пользователям отправлять личные сообщения пользователям младше 18 лет, если они не подписаны на получателей сообщений. С июля все новые аккаунты лиц младше 16 лет (или 18 в некоторых странах) по умолчанию стали закрытыми. Тем, кто уже пользуется открытыми аккаунтами, в специальных уведомлениях рассказывают о преимуществах закрытых профилей и объясняют, как закрыть профиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных