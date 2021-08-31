Instagram запретит пользоваться приложением без указания возраста
«Эта информация позволяет нам создавать новые функции безопасности для молодежи и помогает гарантировать, что мы предоставляем приемлемый для возрастной группы контент», — говорится в сообщении. Также информация о возрасте пользователя поможет ограничить рекламу для аудитории младше 18 лет и показывать ей более релевантные объявления.
В компании рассказали, что будут просить указать дату рождения при регистрации в Instagram. Если пользователь не укажет ее, позднее он получит еще несколько уведомлений с такой просьбой. Если человек не укажет информацию к определенному моменту, ему придется ввести эти данные, чтобы продолжить пользоваться Instagram. Также дату рождения нужно будет указать, чтобы убрать предупреждающие экраны с сообщений с определенным контентом. Сейчас идет разработка технологии подтверждения возраста пользователя.
В марте этого года Instagram запретил взрослым пользователям отправлять личные сообщения пользователям младше 18 лет, если они не подписаны на получателей сообщений. С июля все новые аккаунты лиц младше 16 лет (или 18 в некоторых странах) по умолчанию стали закрытыми. Тем, кто уже пользуется открытыми аккаунтами, в специальных уведомлениях рассказывают о преимуществах закрытых профилей и объясняют, как закрыть профиль.