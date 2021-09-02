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Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова возглавила редакцию в Альфа-банке

Ведомости

Бывший главный редактор «Ведомостей» и экс-заместитель главреда «Медузы» (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Татьяна Лысова возглавила инвестиционную редакцию Альфа-банка, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка. 

Лысова будет курировать и развивать контент мобильного приложения, обучающие курсы для клиентов, Telegram-канал и новые каналы коммуникаций, отметили в банке. 

Лысова работала в «Ведомостях» в 1999–2017 гг. С 2002 г. (с перерывом на декретные отпуска и несколько лет, когда она была редакционным директором издания) она занимала пост главного редактора газеты. В марте 2018 г. она стала шеф-редактором службы политической информации «Интерфакса» и покинула эту должность в декабре 2019 г.

В январе 2020 г. Лысову назначили на должность заместителя главного редактора «Медузы». Она возглавила московское бюро издания, в которое вошли сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований. 

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных