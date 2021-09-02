Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова возглавила редакцию в Альфа-банке

Лысова работала в «Ведомостях» в 1999–2017 гг. С 2002 г. (с перерывом на декретные отпуска и несколько лет, когда она была редакционным директором издания) она занимала пост главного редактора газеты. В марте 2018 г. она стала шеф-редактором службы политической информации «Интерфакса» и покинула эту должность в декабре 2019 г.