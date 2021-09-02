Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова возглавила редакцию в Альфа-банке
Бывший главный редактор «Ведомостей» и экс-заместитель главреда «Медузы» (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Татьяна Лысова возглавила инвестиционную редакцию Альфа-банка, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.
Лысова будет курировать и развивать контент мобильного приложения, обучающие курсы для клиентов, Telegram-канал и новые каналы коммуникаций, отметили в банке.
Лысова работала в «Ведомостях» в 1999–2017 гг. С 2002 г. (с перерывом на декретные отпуска и несколько лет, когда она была редакционным директором издания) она занимала пост главного редактора газеты. В марте 2018 г. она стала шеф-редактором службы политической информации «Интерфакса» и покинула эту должность в декабре 2019 г.
В январе 2020 г. Лысову назначили на должность заместителя главного редактора «Медузы». Она возглавила московское бюро издания, в которое вошли сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований.