«Ростелеком» предложил запретить доступ к публичным серверам Google
«Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google, Cloudflare и сервиса DoH, сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
Собеседник издания на ИТ-рынке утверждает, что запрос «Ростелекома» был адресован макрорегиональным филиалам компании. «Ростелеком» предложил запретить публичные DNS-серверы Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протокол DoH. Вместо них предлагается использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.
В пресс-службе «Ростелекома» заявили, что речь идет о «технологических работах, направленных на повышение надежности и оптимизации работы сетей связи». Эксперты, опрошенные изданием, считают, что компания таким образом рассчитывает унифицировать все DNS-серверы, на которые настроены устройства пользователей, а также заранее переводит своих клиентов на пользование другими серверами на случай возможной блокировки публичных DNS-серверов Google и Cloudflare.
DNS-серверы позволяют обмениваться запросами и ответами по шифрованному протоколу. Они могут использоваться, чтобы, например, ускорить загрузку веб-страниц или обойти блокировку в приложениях. На публичных DNS-серверах Google и Cloudflare реализован протокол DoH, который позволяет зашифровать вэб-трафик так, что операторы не видят, к какому ресурсу обращался абонент. Благодаря этому пользователь в том числе может попасть на запрещенные в стране ресурсы.
9 сентября Роскомнадзор (РКН) и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования направили иностранным IT-компаниям, включая провайдеров DNS- и CDN-сервисов, в частности, Apple, Google, Cloudflare и Cisco, письма с требованием прекратить «вмешательство в российские выборы» путем предоставления пользователям из России возможности обойти блокировку сайта «Умное голосование». 6 сентября регулятор начал блокировать доступ к сайту м. В ведомстве пояснили, что это обусловлено связью сервиса с ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией).