«Ростелеком» предложил запретить доступ к публичным серверам Google

DNS-серверы позволяют обмениваться запросами и ответами по шифрованному протоколу. Они могут использоваться, чтобы, например, ускорить загрузку веб-страниц или обойти блокировку в приложениях. На публичных DNS-серверах Google и Cloudflare реализован протокол DoH, который позволяет зашифровать вэб-трафик так, что операторы не видят, к какому ресурсу обращался абонент. Благодаря этому пользователь в том числе может попасть на запрещенные в стране ресурсы.