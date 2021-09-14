Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

«Ростелеком» предложил запретить доступ к публичным серверам Google

Ведомости

«Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google, Cloudflare и сервиса DoH, сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Собеседник издания на ИТ-рынке утверждает, что запрос «Ростелекома» был адресован макрорегиональным филиалам компании. «Ростелеком» предложил запретить публичные DNS-серверы Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протокол DoH. Вместо них предлагается использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.

В пресс-службе «Ростелекома» заявили, что речь идет о «технологических работах, направленных на повышение надежности и оптимизации работы сетей связи». Эксперты, опрошенные изданием, считают, что компания таким образом рассчитывает унифицировать все DNS-серверы, на которые настроены устройства пользователей, а также заранее переводит своих клиентов на пользование другими серверами на случай возможной блокировки публичных DNS-серверов Google и Cloudflare.

DNS-серверы позволяют обмениваться запросами и ответами по шифрованному протоколу. Они могут использоваться, чтобы, например, ускорить загрузку веб-страниц или обойти блокировку в приложениях. На публичных DNS-серверах Google и Cloudflare реализован протокол DoH, который позволяет зашифровать вэб-трафик так, что операторы не видят, к какому ресурсу обращался абонент. Благодаря этому пользователь в том числе может попасть на запрещенные в стране ресурсы.

9 сентября Роскомнадзор (РКН) и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования направили иностранным IT-компаниям, включая провайдеров DNS- и CDN-сервисов, в частности, Apple, Google, Cloudflare и Cisco, письма с требованием прекратить «вмешательство в российские выборы» путем предоставления пользователям из России возможности обойти блокировку сайта «Умное голосование». 6 сентября регулятор начал блокировать доступ к сайту м. В ведомстве пояснили, что это обусловлено связью сервиса с ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией).

Ранее по теме: РКН потребовал от IT-компаний прекратить вмешательство в российские выборы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных