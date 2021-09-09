РКН потребовал от IT-компаний прекратить вмешательство в российские выборы

Установлено, что средства для обхода блокировки предоставляют более 10 зарубежных провайдеров из США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других стан. Регулятор подчеркнул, что отказ от выполнения его требований будет рассматриваться как вмешательство в российские выборы. Сейчас требования РКН игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, а также DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряда прочих компаний, пояснили в ведомстве.