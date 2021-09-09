РКН потребовал от IT-компаний прекратить вмешательство в российские выборы
Роскомнадзор (РКН) и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования направили иностранным IT-компаниям, включая провайдеров DNS- и CDN-сервисов, письма с требованием прекратить вмешательство в российские выборы путем предоставления пользователям из России возможности обойти блокировку сайта «Умное голосование». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Установлено, что средства для обхода блокировки предоставляют более 10 зарубежных провайдеров из США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других стан. Регулятор подчеркнул, что отказ от выполнения его требований будет рассматриваться как вмешательство в российские выборы. Сейчас требования РКН игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, а также DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряда прочих компаний, пояснили в ведомстве.
«Неисполнение компаниями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения требований данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию по выборам», — следует из заявления РКН.
6 сентября регулятор начал блокировать доступ к сайту «Умное голосование». В ведомстве пояснили, что это обусловлено связью сервиса с ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией).
До этого, 3 сентября, Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать обозначение «Умное голосование» в поисковой выдаче в качестве одного из ключевых слов поиска. В «Яндексе» заявили о намерении обжаловать данное решение.