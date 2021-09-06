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Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта «Умное голосование»

Ведомости

Сайт «Умного голосования» Алексея Навального заблокирован из-за его связи с ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — пояснили в ведомстве.

Регулятор уточнил, что основанием для блокировки «Умного голосования» стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы ФБК. 9 июня Мосгорсуд принял решение о ликвидации фонда и запрете его деятельности на основании признания осуществления им экстремистской деятельности, напомнили в Роскомнадзоре.

Ранее сегодня экс-глава организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией и запрещена) Леонид Волков сообщил в своем Telegram-канале, что Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайту «Умное голосование». Он уточнил, что этот ресурс «оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды Навального». На данный момент ресурс недоступен.

До этого, 3 сентября, Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать обозначение «умное голосование» в поисковой выдаче в качестве одного из ключевых слов поиска. Сегодня в «Яндексе» рассказали «Ведомостям» о намерении обжаловать данное решение.

6 августа Министерство юстиции России включило ФБК, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. 10 августа ФБК и ФЗПГ были внесены в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. 31 августа ФБК официально прекратил свою деятельность как юрлицо в России.

Ранее по теме: Суд запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске «умное голосование»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных