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«Яндекс» оспорит запрет на выдачу ссылок на «Умное голосование»

Ведомости

«Яндекс» оспорит обеспечительную меру в виде запрета выдачи ссылок на «Умное голосование», сообщили «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании. 

«Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать», — отметил представитель. 

3 сентября Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать обозначение «умное голосование» в поисковой выдаче в качестве одного из ключевых слов поиска.

Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску компании «Вулинтертрейд», которая летом зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», а в начале сентября подала иск в суд с требованием защитить свои исключительные права на него. Суд мотивировал свое решением тем, что в противном случае истцу может быть причинен значительный ущерб.

По данным СПАРК, ООО «Вулинтертрейд» было зарегистрировано в Ставропольском крае в 2017 г., его основной вид деятельности – оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем. Гендиректором компании является Умаров Даниял, учредителем — Магомедова Асият.

Аналогичное название носит проект основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирована решением суда) Алексея Навального по выборам. Сайт проекта был запущен в 2018 г., после чего Роскомнадзор добавил его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать в России. В итоге сайт перенесли на новый адрес. Позднее Роскомнадзор обратился к Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта «Умное голосование», сообщил 23 июня юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу в ведомство.

Ранее по теме: Суд запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске «умное голосование»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных