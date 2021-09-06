«Яндекс» оспорит запрет на выдачу ссылок на «Умное голосование»
«Яндекс» оспорит обеспечительную меру в виде запрета выдачи ссылок на «Умное голосование», сообщили «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
«Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать», — отметил представитель.
3 сентября Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать обозначение «умное голосование» в поисковой выдаче в качестве одного из ключевых слов поиска.
Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску компании «Вулинтертрейд», которая летом зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», а в начале сентября подала иск в суд с требованием защитить свои исключительные права на него. Суд мотивировал свое решением тем, что в противном случае истцу может быть причинен значительный ущерб.
По данным СПАРК, ООО «Вулинтертрейд» было зарегистрировано в Ставропольском крае в 2017 г., его основной вид деятельности – оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем. Гендиректором компании является Умаров Даниял, учредителем — Магомедова Асият.
Аналогичное название носит проект основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирована решением суда) Алексея Навального по выборам. Сайт проекта был запущен в 2018 г., после чего Роскомнадзор добавил его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать в России. В итоге сайт перенесли на новый адрес. Позднее Роскомнадзор обратился к Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта «Умное голосование», сообщил 23 июня юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу в ведомство.