Суд запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске «умное голосование»

Аналогичное название носит проект основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирована решением суда), Алексея Навального по выборам. Сайт проекта был запущен в 2018 г., после чего Роскомнадзор добавил его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать в России. В итоге сайт перенесли на новый адрес. Позднее Роскомнадзор обратился к Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта «Умное голосование», сообщил 23 июня юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу в ведомство.