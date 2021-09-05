Суд запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске «умное голосование»
Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску компании «Вулинтертрейд», которая летом зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», а в начале сентября подала в суд с требованием защитить свои исключительные права на него. Суд мотивировал свое решением тем, что в противном случае истцу может быть причинен значительный ущерб.
По данным СПАРК, ООО «Вулинтертрейд» было зарегистрировано в Ставропольском крае в 2017 г., его основной вид деятельности – оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем. Гендиректором компании является Умаров Даниял, учредителем — Магомедова Асият.
Аналогичное название носит проект основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирована решением суда), Алексея Навального по выборам. Сайт проекта был запущен в 2018 г., после чего Роскомнадзор добавил его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать в России. В итоге сайт перенесли на новый адрес. Позднее Роскомнадзор обратился к Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта «Умное голосование», сообщил 23 июня юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу в ведомство.
Навальный в данный момент находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.