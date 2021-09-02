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Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный»

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от американских компаний Apple и Google удалить из магазинов App Store и Google Play приложение «Навальный», связанное с основателем ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) Алексеем Навальным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от App Store и Google Play прекратить распространение приложения организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. Соответствующее обращение было направлено в Apple Inc. и Google LLC на основании требования Генеральной прокуратуры России», — рассказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

В Роскомнадзоре пояснили, что данное приложение используется для продолжения деятельности ФБК. В связи с этим отказ Apple и Google от исполнения требования будет нарушением законодательства России, повлечет для компаний штрафы, а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране, подчеркнул регулятор.

Таким образом, требование Генпрокуратуры о немедленной блокировке приложения «Навальный» «направлено на пресечение деятельности информационного ресурса, используемого для экстремистской деятельности, а также на исключение любого содействия компаниями Apple и Google организациям, признанным экстремистскими, деятельность которых запрещена на территории РФ», заявили в Роскомнадзоре. Там напомнили, что организация и участие в деятельности экстремистских и запрещенных в России организаций влечет наказание по ст. 282.2 УК РФ.

ФБК был признан экстремистской организацией 9 июня. Мосгорсуд постановил ликвидировать фонд и запретить его деятельность в России. Такое решение было принято по иску московской прокуратуры во исполнение поручения Генпрокуратуры. Как пояснили в надзорном ведомстве, «под прикрытием либеральных лозунгов» организация Навального занималась «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

6 августа Министерство юстиции России включило ФБК, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. 10 августа ФБК и ФЗПГ были внесены в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. 31 августа ФБК официально прекратил свою деятельность как юрлицо в России.

На данный момент приложение «Навальный» доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play.

Ранее по теме: ФБК официально прекратил существование как юрлицо в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных