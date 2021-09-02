Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный»

В Роскомнадзоре пояснили, что данное приложение используется для продолжения деятельности ФБК. В связи с этим отказ Apple и Google от исполнения требования будет нарушением законодательства России, повлечет для компаний штрафы, а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране, подчеркнул регулятор.