ФБК официально прекратил существование как юрлицо в России
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) 31 августа прекратил свою деятельность как юридическое лицо, следует из информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. Такое решение было принято по иску московской прокуратуры во исполнение поручения Генпрокуратуры. Как пояснили в ведомстве, «под прикрытием либеральных лозунгов» организация Навального занималась «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
6 августа Министерство юстиции России включило ФБК, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. 10 августа ФБК и ФЗПГ были внесены в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Основатель ФБК Алексей Навальный в данный момент находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, которое он ранее провел под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении примерно 2,5 года.