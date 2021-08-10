ФБК внесли в список экстремистов и террористов

Минюст 6 августа официально включил ФБК, ФЗПГ и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности после того, как за два дня до этого, 4 августа, Первый апелляционный суд утвердил решение Мосгорсуда о признании этих двух организаций и общественного движения запрещенными. Соответствующее решения по ФБК Мосгорсуд принял 9 июня.