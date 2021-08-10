ФБК внесли в список экстремистов и террористов
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) и его юрлицо Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) внесены в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга.
Ранее сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело финансирования экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК) в отношении экс-руководителя ФБК Ивана Жданова и экс-главы «Штабов Навального» (признаны экстремистской организацией) Леонида Волкова.
Минюст 6 августа официально включил ФБК, ФЗПГ и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности после того, как за два дня до этого, 4 августа, Первый апелляционный суд утвердил решение Мосгорсуда о признании этих двух организаций и общественного движения запрещенными. Соответствующее решения по ФБК Мосгорсуд принял 9 июня.
Основатель ФБК Алексей Навальный в данный момент находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, которое он ранее провел под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении примерно 2,5 года.