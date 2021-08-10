СК завел на экс-сотрудников ФБК дело о финансировании экстремизма
Следственный комитет возбудил уголовное дело о сборе денег заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации в отношении экс-руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова и экс-главы «Штабов Навального» (признаны экстремистской организацией) Леонида Волкова, сообщается на сайте ведомства. Помимо Жданова и Волкова по делу проходят «иные лица».
«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в силу вступило решение суда, согласно которому некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» признаны экстремистскими организациями и ликвидированы. Кроме того, запрещена экстремистская деятельность общественного движения «Штабы Навального». Решение о признании этих организаций экстремистскими Мосгорсуд принял 9 июня.
Позднее Жданова объявили в федеральный розыск. Такая информация появилась в базе данных МВД. О своем попадании в список разыскиваемых МВД лиц сообщил и сам Жданов в своем Instagram. По его словам, точная причина этого ему неизвестна.