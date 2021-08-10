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СК завел на экс-сотрудников ФБК дело о финансировании экстремизма

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о сборе денег заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации в отношении экс-руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова и экс-главы «Штабов Навального» (признаны экстремистской организацией) Леонида Волкова, сообщается на сайте ведомства. Помимо Жданова и Волкова по делу проходят «иные лица».

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в силу вступило решение суда, согласно которому некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» признаны экстремистскими организациями и ликвидированы. Кроме того, запрещена экстремистская деятельность общественного движения «Штабы Навального». Решение о признании этих организаций экстремистскими Мосгорсуд принял 9 июня.

Позднее Жданова объявили в федеральный розыск. Такая информация появилась в базе данных МВД. О своем попадании в список разыскиваемых МВД лиц сообщил и сам Жданов в своем Instagram. По его словам, точная причина этого ему неизвестна.

Ранее по теме: Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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