Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией

Понятие физлиц-иноагентов появилось в конце 2020 г. и обозначает граждан, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере, получающих поддержку из-за рубежа. Гораздо шире может быть круг «кандидатов, аффилированных с иноагентами» – это те, кто в течение двух лет до старта избирательной кампании был связан с НКО-иноагентом или работал со СМИ-иноагентом. Им можно будет участвовать в выборах, но с апреля 2021 г. они должны будут указывать свой иноагентский статус в бюллетене. Всем, кто связан с организациями, признанными по решению суда террористическими или экстремистскими, участвовать в выборах нельзя: закон принят в мае и уже подписан президентом.