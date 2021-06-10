Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией

Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организациейСвязанные с запрещенным фондом люди не будут допущены до выборов
9 июня Центризбирком перед стартом избирательной кампании передал контрольно-ревизионной службе «особые полномочия», как описал их зампред ЦИК Николай Булаев. После внесения изменений во внутренний регламент теперь полномочия этого подразделения ЦИК будут связаны с выявлением среди кандидатов людей, «аффилированных с иностранными агентами или являющихся иноагентами», а также лиц, причастных к деятельности организаций, которые ликвидированы по решению суда из-за признания террористическими или экстремистскими. Будут проводиться специальные проверки, относится ли человек к этой категории, сказал Булаев.
Понятие физлиц-иноагентов появилось в конце 2020 г. и обозначает граждан, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере, получающих поддержку из-за рубежа. Гораздо шире может быть круг «кандидатов, аффилированных с иноагентами» – это те, кто в течение двух лет до старта избирательной кампании был связан с НКО-иноагентом или работал со СМИ-иноагентом. Им можно будет участвовать в выборах, но с апреля 2021 г. они должны будут указывать свой иноагентский статус в бюллетене. Всем, кто связан с организациями, признанными по решению суда террористическими или экстремистскими, участвовать в выборах нельзя: закон принят в мае и уже подписан президентом.