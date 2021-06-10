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Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией

Связанные с запрещенным фондом люди не будут допущены до выборов
Варвара Григорьева Константин Гликин
Центризбирком получил новый инструмент для выявления неблагонадежных кандидатов (на фото – глава ЦИК Элла Памфилова) /Андрей Гордеев / Ведомости

9 июня Центризбирком перед стартом избирательной кампании передал контрольно-ревизионной службе «особые полномочия», как описал их зампред ЦИК Николай Булаев. После внесения изменений во внутренний регламент теперь полномочия этого подразделения ЦИК будут связаны с выявлением среди кандидатов людей, «аффилированных с иностранными агентами или являющихся иноагентами», а также лиц, причастных к деятельности организаций, которые ликвидированы по решению суда из-за признания террористическими или экстремистскими. Будут проводиться специальные проверки, относится ли человек к этой категории, сказал Булаев.

Понятие физлиц-иноагентов появилось в конце 2020 г. и обозначает граждан, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере, получающих поддержку из-за рубежа. Гораздо шире может быть круг «кандидатов, аффилированных с иноагентами» – это те, кто в течение двух лет до старта избирательной кампании был связан с НКО-иноагентом или работал со СМИ-иноагентом. Им можно будет участвовать в выборах, но с апреля 2021 г. они должны будут указывать свой иноагентский статус в бюллетене. Всем, кто связан с организациями, признанными по решению суда террористическими или экстремистскими, участвовать в выборах нельзя: закон принят в мае и уже подписан президентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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