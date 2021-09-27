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«Газпром-медиа» начала тестировать аналог TikTok

Ведомости

«Ритм Медиа» (входит в «Газпром-медиа») зарегистрировала товарный знак Yappy, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс». Приложение с таким названием есть в App Store, оно находится на стадии закрытого тестирования.

Для развития нового приложения «Газпром-медиа» в 2020 г. купила у «Ямолодец» приложение, разработанное при поддержке фонда «Иннопрактика». На его основе запускается Yappy.

В «Газпром-медиа» изданию сообщили, что приложение запустят в конце года. Сейчас заканчивается закрытое бета-тестирование. Целевая аудитория приложения – пользователи в возрасте 14-34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех». В холдинге рассказали, что планируют привлекать аудиторию с помощью «классических маркетинговых инструментов, в том числе в интернете».

Гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что платформа вертикальных видео – стратегическое направление для холдинга. Он пояснил, что более 87% людей потребляют контент в смартфонах вертикально, на них ориентируется Yappy. Эксперты заявили, что непонятно, что будет драйвером для Yappy, потому что возможностью снимать короткие видео никого не удивить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных