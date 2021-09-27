«Газпром-медиа» начала тестировать аналог TikTok

В «Газпром-медиа» изданию сообщили, что приложение запустят в конце года. Сейчас заканчивается закрытое бета-тестирование. Целевая аудитория приложения – пользователи в возрасте 14-34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех». В холдинге рассказали, что планируют привлекать аудиторию с помощью «классических маркетинговых инструментов, в том числе в интернете».