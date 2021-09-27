«Газпром-медиа» начала тестировать аналог TikTok
«Ритм Медиа» (входит в «Газпром-медиа») зарегистрировала товарный знак Yappy, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс». Приложение с таким названием есть в App Store, оно находится на стадии закрытого тестирования.
Для развития нового приложения «Газпром-медиа» в 2020 г. купила у «Ямолодец» приложение, разработанное при поддержке фонда «Иннопрактика». На его основе запускается Yappy.
В «Газпром-медиа» изданию сообщили, что приложение запустят в конце года. Сейчас заканчивается закрытое бета-тестирование. Целевая аудитория приложения – пользователи в возрасте 14-34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех». В холдинге рассказали, что планируют привлекать аудиторию с помощью «классических маркетинговых инструментов, в том числе в интернете».
Гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что платформа вертикальных видео – стратегическое направление для холдинга. Он пояснил, что более 87% людей потребляют контент в смартфонах вертикально, на них ориентируется Yappy. Эксперты заявили, что непонятно, что будет драйвером для Yappy, потому что возможностью снимать короткие видео никого не удивить.