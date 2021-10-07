Пересильд и Шипенко сняли две сцены фильма «Вызов» на МКС

«Киноэкипаж» стартовал на МКС для съемок художественного фильма «Вызов» — проекта «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли. Все отобранные кандидаты для «киноэкипажа» прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. По итогам медицинского и творческого отбора в основной экипаж назначили Юлию Пересильд и Клима Шипенко.