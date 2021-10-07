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Пересильд и Шипенко сняли две сцены фильма «Вызов» на МКС

Ведомости

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд 7 октября сняли две сцены фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС), работа идет по графику, сообщил Шипенко во время переговоров с Центром управления полетов. Накануне сообщалось о начале съемок.

«Мы практически в графике, в котором планировали находиться. Так что сегодня пока все идет по плану. Мы сняли несколько сцен [сегодня], две конкретно», — рассказал режиссер (цитата по «Интерфаксу»).

Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября с космодрома Байконур. Выход на орбиту прошел в штатном режиме. При этом корабль не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешел на ручной режим стыковки и позже успешно состыковался со станцией.

«Киноэкипаж» стартовал на МКС для съемок художественного фильма «Вызов» — проекта «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли. Все отобранные кандидаты для «киноэкипажа» прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. По итогам медицинского и творческого отбора в основной экипаж назначили Юлию Пересильд и Клима Шипенко.

Ранее по теме: Экипаж корабля «Союз МС-19» перешел на МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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