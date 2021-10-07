Пересильд и Шипенко сняли две сцены фильма «Вызов» на МКС
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд 7 октября сняли две сцены фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС), работа идет по графику, сообщил Шипенко во время переговоров с Центром управления полетов. Накануне сообщалось о начале съемок.
«Мы практически в графике, в котором планировали находиться. Так что сегодня пока все идет по плану. Мы сняли несколько сцен [сегодня], две конкретно», — рассказал режиссер (цитата по «Интерфаксу»).
Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября с космодрома Байконур. Выход на орбиту прошел в штатном режиме. При этом корабль не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешел на ручной режим стыковки и позже успешно состыковался со станцией.
«Киноэкипаж» стартовал на МКС для съемок художественного фильма «Вызов» — проекта «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли. Все отобранные кандидаты для «киноэкипажа» прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. По итогам медицинского и творческого отбора в основной экипаж назначили Юлию Пересильд и Клима Шипенко.