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Минюст признал СМИ-иноагентом НКО «Якутия – Наше мнение»

Ведомости

Министерство юстиции внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, некоммерческую организацию «Якутия – Наше мнение».

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 14.10.2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение». Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, – Петровым С.Ю.», — говорится в сообщении Минюста.

В министерстве пояснили, что в случае этого НКО речь идет о добросовестном выполнении Петровым закона об иноагентах. По закону «Якутия – Наше мнение» должно маркировать создаваемые им сообщения и материалы, которые распространяются на территории России.

Степан Петров был внесен в реестр СМИ-иноагентов 20 августа и является главой общественной организации. 12 августа ТАСС сообщил, что против него было возбуждено первое в России дело о неисполнении физлицом-иноагентом возложенных на него обязательств.

На Петрова составили протокол по ст. 19.34.1 КоАП РФ (неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента). Ему грозит штраф до 10 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных