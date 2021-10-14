Минюст признал СМИ-иноагентом НКО «Якутия – Наше мнение»
Министерство юстиции внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, некоммерческую организацию «Якутия – Наше мнение».
«В соответствии с распоряжением Минюста России от 14.10.2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение». Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, – Петровым С.Ю.», — говорится в сообщении Минюста.
В министерстве пояснили, что в случае этого НКО речь идет о добросовестном выполнении Петровым закона об иноагентах. По закону «Якутия – Наше мнение» должно маркировать создаваемые им сообщения и материалы, которые распространяются на территории России.
Степан Петров был внесен в реестр СМИ-иноагентов 20 августа и является главой общественной организации. 12 августа ТАСС сообщил, что против него было возбуждено первое в России дело о неисполнении физлицом-иноагентом возложенных на него обязательств.
На Петрова составили протокол по ст. 19.34.1 КоАП РФ (неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента). Ему грозит штраф до 10 000 руб.