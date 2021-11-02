В Минкультуры удивились решению худрука горьковского МХАТа покинуть должность
Министерство культуры было удивлено сообщению о решении худрука МХАТа им. М. Горького Эдуарда Боякова покинуть должность, сообщили в пресс-службе Минкультуры.
«Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТа. Мы узнали об этом из СМИ», — сообщил представитель министерства. Он добавил, что теперь директор театра, согласно уставу организации, должен согласовать новую кандидатуру худрука с министерством как с учредителем театра. «А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом», — уточнил представитель Минкультуры.
Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков в понедельник, 1 ноября, сообщил о решении покинуть должность. Он подчеркнул, что сделал это после того, как накануне ему предложил написать заявление об уходе по собственному желанию гендиректор театра Владимир Кехман. «Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, — не в моих правилах», — написал Бояков на своей странице в Facebook. Он добавил, что озвученной директором причиной стало отношение Боякова к бывшему худруку и директору театра Татьяне Дорониной. Комментировать другие подробности своего ухода Бояков не стал.
Минкультуры сообщило о назначении нового гендиректора театра, Владимира Кехмана, на прошлой неделе. «Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТа им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — отмечалось в сообщении Минкультуры.
Вскоре после своего назначения новый гендиректор принял решение перенести на неопределенный срок показ поставленного при худруке Боякове спектакля «Чудесный грузин» «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений», отмечалось в сообщении театра. Одну из ролей в пьесе играла телеведущая и певица Ольга Бузова.
Участие Бузовой в постановках МХАТа ранее критиковала Татьяна Доронина, отмечал портал News.ru. Также Доронина обращалась к президенту Владимиру Путину с критикой руководства театра. «Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — цитировал письмо Дорониной РБК.
Бояков в свою очередь утверждал, что Татьяна Доронина не бывает в театре и не может оценить обстановку внутри него. «Татьяна Васильевна по-прежнему не бывает в театре. Ничего не изменилось. Мы, как и раньше, передаем ее помощнику всю документацию, отражающую жизнь театра, но ответного отклика не получаем. Замороженная ситуация, я бы сказал», — сообщал Бояков «Известиям».