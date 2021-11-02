В Минкультуры удивились решению худрука горьковского МХАТа покинуть должность

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков в понедельник, 1 ноября, сообщил о решении покинуть должность. Он подчеркнул, что сделал это после того, как накануне ему предложил написать заявление об уходе по собственному желанию гендиректор театра Владимир Кехман. «Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, — не в моих правилах», — написал Бояков на своей странице в Facebook. Он добавил, что озвученной директором причиной стало отношение Боякова к бывшему худруку и директору театра Татьяне Дорониной. Комментировать другие подробности своего ухода Бояков не стал.