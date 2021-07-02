Доронина обратилась к Путину с просьбой «изгнать» худрука МХАТа

Пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook заявила, что не знает, было ли письмо Дорониной отправлено Путину. Она предположила, что обращение к президенту было написано только для распространения в СМИ. «Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры. И нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, Президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе», — отметила Мусина-Пушкина. В театре не исключили, что Дорониной манипулируют люди, которые используют ее «в своих весьма корыстных интересах».