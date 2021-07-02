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Доронина обратилась к Путину с просьбой «изгнать» худрука МХАТа

Ведомости

Народная артистка СССР и президент МХАТ им. М. Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина уволить художественного руководителя театра Эдуарда Боякова и назначить нового. Первым опубликовал письмо Дорониной к Путину Telegram-канал «Закулиска», представитель Дорониной подтвердил РБК его подлинность.

«Срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — заявила Доронина.

По ее словам, талантливых артистов выгнали из театра, был уничтожен репертуар, спектакли и декорации к ним. Талантливых актеров сменили «бездари», добавила президент МХАТа. Также помещения театра сдаются «кому захочется и для чего захочется».

«Если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический по Станиславскому сыгранный спектакль – всё поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган с матом и неграмотным, нерусским языком и с проповедью уничтожения России», — подчеркнула Доронина.

Пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook заявила, что не знает, было ли письмо Дорониной отправлено Путину. Она предположила, что обращение к президенту было написано только для распространения в СМИ. «Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры. И нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, Президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе», — отметила Мусина-Пушкина. В театре не исключили, что Дорониной манипулируют люди, которые используют ее «в своих весьма корыстных интересах».

После назначения на должность худрука МХАТа Боякова в 2018 г. артисты просили Путина вернуть в театр Доронину из-за снизившегося качества постановок. Часть коллектива, наоборот, встала на защиту нового худрука. В июне в театральных кругах произошел скандал после того, как МХАТ им. Горького пригласил сыграть в спектакле «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина певицу Ольгу Бузову. В театре объясняли, что это было сделано не только ради привлечения внимания к постановке, но и из-за необходимости в «уорхолловском» образе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных