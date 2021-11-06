Правительство выделит 1,1 млрд рублей на модернизацию киностудии им. Горького
Правительство направит более 1,1 млрд руб. на финансирование работ по модернизации киностудии им. М.Горького, которую к 2026 г. планируется превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодежного контента. Постановление, определяющее правила выделения средств на эти цели, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 млрд руб. В частности, в 2021–2024 гг. в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 млн руб. ежегодно. Деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии, в том числе полученные от реализации непрофильных активов», — указано в сообщении пресс-службы правительства.
В рамках модернизации павильоны киностудии будут реконструированы и оснащены современным оборудованием, также запланировано строительство новых объектов.
Киностудия им. М.Горького была основана в 1915 г., в ней было создано более 1000 фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе – «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой и др.