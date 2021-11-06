Правительство выделит 1,1 млрд рублей на модернизацию киностудии им. Горького

«В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 млрд руб. В частности, в 2021–2024 гг. в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 млн руб. ежегодно. Деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии, в том числе полученные от реализации непрофильных активов», — указано в сообщении пресс-службы правительства.