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Правительство выделит 1,1 млрд рублей на модернизацию киностудии им. Горького

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Правительство направит более 1,1 млрд руб. на финансирование работ по модернизации киностудии им. М.Горького, которую к 2026 г. планируется превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодежного контента. Постановление, определяющее правила выделения средств на эти цели, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 млрд руб. В частности, в 2021–2024 гг. в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 млн руб. ежегодно. Деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии, в том числе полученные от реализации непрофильных активов», — указано в сообщении пресс-службы правительства.

В рамках модернизации павильоны киностудии будут реконструированы и оснащены современным оборудованием, также запланировано строительство новых объектов.

Киностудия им. М.Горького была основана в 1915 г., в ней было создано более 1000 фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе – «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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