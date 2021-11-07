Трэвис Скотт прокомментировал смерть восьми человек в ходе его выступления

Как отмечает издание, на музыкальный фестиваль пришли около 50 000 человек, очевидцы рассказали, что давка и хаос начались после того, как Скотт вышел на сцену и начал петь. При этом он не стал останавливать концерт и после того, как люди начали умирать в результате давки. Среди погибших двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 16 лет, они лежали без движения на полу.