Трэвис Скотт прокомментировал смерть восьми человек в ходе его выступления
Рэпер Трэвис Скотт, в ходе выступления которого в Хьюстоне скончались восемь человек, обещал оказать помощь семьям погибших, сообщает Daily Mail.
«О тех, кто был потерян той ночью, мы сейчас работаем над тем, чтобы найти их семьи, чтобы оказать им помощь в это сложное время... Если честно, мое сердце разрывается от горя... Я не мог даже представить нечто подобное», — заявил музыкант.
Инцидент произошел на музыкальном фестивале Astroworld Festival в штате Техас в пятницу вечером. Во время выступления Скотта произошла сильная давка, в результате чего не менее восьми человек погибли, многие получили травмы различной степени тяжести. Точная причина давки пока еще не установлена, полиция отрабатывает различные версии. Скотт уже обещал оказать содействие следствию.
Как отмечает издание, на музыкальный фестиваль пришли около 50 000 человек, очевидцы рассказали, что давка и хаос начались после того, как Скотт вышел на сцену и начал петь. При этом он не стал останавливать концерт и после того, как люди начали умирать в результате давки. Среди погибших двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 16 лет, они лежали без движения на полу.
В одном из видео, которые распространились в социальных сетях, видно, как пришедшие на концерт фанаты просили Скотта остановить выступление.