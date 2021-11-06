На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек
Восемь человек погибли и сотни получили травмы различной степени тяжести на музыкальном фестивале Astroworld Festival в штате Техас, сообщает ABC News со ссылкой на данные местных властей.
Речь идет о крупном ежегодном концерте, который проходил в Хьюстоне в пятницу вечером. По предварительной информации, причиной гибели людей стала давка. Всего на фестиваль было продано 100 000 билетов.
Начальник пожарной службы города Самуэль Пеньа пояснил, что примерно в 21.15 по местному времени толпа из 50 000 человек начала ломиться вперед к сцене, что создало давку и люди начали паниковать. Впоследствии концерт был остановлен.
As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.— Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5, 2021
(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk
Причина, по которой образовалась давка, еще не установлена, в полиции Хьюстона призвали отказаться от спекуляций.
Телеканал отмечает, что еще до начала концерта толпа фанатов атаковала периметр парка NRG в Хьюстоне, где проходил концерт. Они повалили металлодетекторы и создали нештатную ситуацию для охраны и организаторов мероприятия.