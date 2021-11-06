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Общество

На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек

Ведомости

Восемь человек погибли и сотни получили травмы различной степени тяжести на музыкальном фестивале Astroworld Festival в штате Техас, сообщает ABC News со ссылкой на данные местных властей.

Речь идет о крупном ежегодном концерте, который проходил в Хьюстоне в пятницу вечером. По предварительной информации, причиной гибели людей стала давка. Всего на фестиваль было продано 100 000 билетов.

Начальник пожарной службы города Самуэль Пеньа пояснил, что примерно в 21.15 по местному времени толпа из 50 000 человек начала ломиться вперед к сцене, что создало давку и люди начали паниковать. Впоследствии концерт был остановлен.

Причина, по которой образовалась давка, еще не установлена, в полиции Хьюстона призвали отказаться от спекуляций.

Телеканал отмечает, что еще до начала концерта толпа фанатов атаковала периметр парка NRG в Хьюстоне, где проходил концерт. Они повалили металлодетекторы и создали нештатную ситуацию для охраны и организаторов мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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