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В небе над Аризоной произошло столкновение самолета с вертолетом

Ведомости

Легкий самолет и вертолет столкнулись в воздухе в американском городе Чандлер (штат Аризона), сообщает полиция города в своем Twitter.

«Мы находимся в авиапарке Чандлера, где в воздухе столкнулись самолет и вертолет», — указано в сообщении полиции. Также правоохранители попросили обратиться к ним тех, у кого есть видеозапись инцидента.

Как сообщает ABC Arizona со ссылкой на пожарное отделение Чандлера, в результате инцидента погибли два человека, они находились в вертолете, который загорелся после падения. Самолет после столкновения с вертолетом смог благополучно приземлиться.

Причины столкновения устанавливаются, при этом полиция попросила местных жителей избегать места происшествия, проходящая рядом с местом падения вертолета дорога перекрыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных