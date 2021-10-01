В небе над Аризоной произошло столкновение самолета с вертолетом
Легкий самолет и вертолет столкнулись в воздухе в американском городе Чандлер (штат Аризона), сообщает полиция города в своем Twitter.
«Мы находимся в авиапарке Чандлера, где в воздухе столкнулись самолет и вертолет», — указано в сообщении полиции. Также правоохранители попросили обратиться к ним тех, у кого есть видеозапись инцидента.
We are at the scene of a mid-air collision between a plane and helicopter at a Chandler Airpark. We ask anyone who possibly witnessed or caught this incident on camera to contact Chandler PD at 480-782-4130. pic.twitter.com/KcmSHn3LQd— Chandler Police (@ChandlerPolice) October 1, 2021
Как сообщает ABC Arizona со ссылкой на пожарное отделение Чандлера, в результате инцидента погибли два человека, они находились в вертолете, который загорелся после падения. Самолет после столкновения с вертолетом смог благополучно приземлиться.
Причины столкновения устанавливаются, при этом полиция попросила местных жителей избегать места происшествия, проходящая рядом с местом падения вертолета дорога перекрыта.