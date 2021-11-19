Американская компания купила права на российский фильм «Капитан Волконогов бежал»

Премьера картины состоялась 7 сентября этого года. В центре сюжета — служащий в правоохранительных органах капитан Федор Волконогов, которого внезапно объявляют преступником. Герой сбегает и становится изгоем, разыскиваемым бывшими коллегами. Ночью ему является вестник с того света и предупреждает, что после смерти он попадет в ад. Чтобы этого не случилось, Волконогову нужно раскаяться и добиться прощения хотя бы одного человека.