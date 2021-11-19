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Американская компания купила права на российский фильм «Капитан Волконогов бежал»

Ведомости

Американская кинокомпания Samuel Goldwyn Film, занимающаяся разработкой, производством и дистрибуцией художественных и документальных фильмов, приобрела права на показ в Северной Америке российского фильма «Капитан Волконогов бежал», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе 1-2-3 Production.

Также французский партнер фильма по международной продаже прав, компания Memento International заключил сделки на релизы картины в Италии, странах Бенилюкса, Норвегии, Польше, Греции, Индонезии, Эстонии и Франции. В странах Восточной Европы релизом займется компания HBO. В России дистрибьютором ленты является компания «Централ партнершип», входящая в «Газпром-медиа».

«Последние успешные кейсы компании Samuel Goldwyn Films, особенно работа над датским фильмом "Ещё по одной", который получил "Оскар" за лучший иностранный фильм, не оставили у нас сомнений в правильности выбора. Мы уверены, что "Капитан Волконогов бежал" в хороших руках, и с нетерпением ждем начала работы», — заявил один из продюсеров фильма Евгений Никишов.

Премьера картины состоялась 7 сентября этого года. В центре сюжета — служащий в правоохранительных органах капитан Федор Волконогов, которого внезапно объявляют преступником. Герой сбегает и становится изгоем, разыскиваемым бывшими коллегами. Ночью ему является вестник с того света и предупреждает, что после смерти он попадет в ад. Чтобы этого не случилось, Волконогову нужно раскаяться и добиться прощения хотя бы одного человека.

Главную роль в картине исполнил Юра Борисов. Режиссерами ленты стали Наташа Меркулова и Алексей Чупов. «Капитан Волконогов бежал» был признан лучшим фильмом по мнению зрителей на «Кинотавре», получил приз им. Григория Горина за лучший сценарий и награду «За лучшее художественное решение» на Международном кинофестивале в Чикаго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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