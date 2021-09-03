Новые громкие

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Как появление молодой когорты творческих профессионалов обеспечило успех российских фильмов
Антон Малышев , исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм»
Актриса Сейди Хаарла, режиссер Юхо Куосманен, актеры Юрий Борисов, Динара Друкарова, Томи Алатало и продюсер Юсси Рантамяки (слева направо) на премьере фильма «Купе номер шесть» / John MACDOUGALL / AFP

В этом году в программах всех крупнейших международных фестивалей представлены российские картины. И они побеждают: Гран-при основного конкурса Каннского фестиваля присуждено российско-финско-эстонско-немецкому фильму «Купе номер шесть». Победа в программе «Особый взгляд» досталась фильму Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Владимир Мункуев с картиной «Нуучча» взял главный приз конкурса «Восток – Запад» в Карловых Варах. Наши киноленты будут участвовать и в предстоящих фестивалях в Венеции, Сан-Себастьяне, Торонто и др. При том что пройти отбор в этом году было труднее обычного: из-за глобального карантина большинство прошлогодних фестивалей (равно как и кинопремьер) были отменены и поэтому в этом году претендентов было едва ли не вдвое больше, чем в прежние годы.

Успешным оказался и выход разноформатных и разножанровых российских фильмов на Netflix. Сериал «Эпидемия», анимация «Ганзель и Греттель», блокбастеры «Серебряные коньки», «Чернобыль» и «Майор Гром» неизменно оказывались в топе по просмотрам на этой платформе во всем мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных