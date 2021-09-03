Новые громкие

Новые громкиеКак появление молодой когорты творческих профессионалов обеспечило успех российских фильмов
В этом году в программах всех крупнейших международных фестивалей представлены российские картины. И они побеждают: Гран-при основного конкурса Каннского фестиваля присуждено российско-финско-эстонско-немецкому фильму «Купе номер шесть». Победа в программе «Особый взгляд» досталась фильму Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Владимир Мункуев с картиной «Нуучча» взял главный приз конкурса «Восток – Запад» в Карловых Варах. Наши киноленты будут участвовать и в предстоящих фестивалях в Венеции, Сан-Себастьяне, Торонто и др. При том что пройти отбор в этом году было труднее обычного: из-за глобального карантина большинство прошлогодних фестивалей (равно как и кинопремьер) были отменены и поэтому в этом году претендентов было едва ли не вдвое больше, чем в прежние годы.
Успешным оказался и выход разноформатных и разножанровых российских фильмов на Netflix. Сериал «Эпидемия», анимация «Ганзель и Греттель», блокбастеры «Серебряные коньки», «Чернобыль» и «Майор Гром» неизменно оказывались в топе по просмотрам на этой платформе во всем мире.