Новые громкие

В этом году в программах всех крупнейших международных фестивалей представлены российские картины. И они побеждают: Гран-при основного конкурса Каннского фестиваля присуждено российско-финско-эстонско-немецкому фильму «Купе номер шесть». Победа в программе «Особый взгляд» досталась фильму Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Владимир Мункуев с картиной «Нуучча» взял главный приз конкурса «Восток – Запад» в Карловых Варах. Наши киноленты будут участвовать и в предстоящих фестивалях в Венеции, Сан-Себастьяне, Торонто и др. При том что пройти отбор в этом году было труднее обычного: из-за глобального карантина большинство прошлогодних фестивалей (равно как и кинопремьер) были отменены и поэтому в этом году претендентов было едва ли не вдвое больше, чем в прежние годы.