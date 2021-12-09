В России сняли блокировку с анонимного браузера Tor
Блокировку с сети анонимного браузера Tor убрали сегодня утром, российские пользователи опять получили доступ к ней, заблокированным остается сайт проекта, говорится в Telegram-канале Роскомсвободы. 8 ноября разработчики браузера сообщили о его официальной блокировке в России.
Ранее разработчики рассказали, что с 1 декабря этого года некоторые интернет-провайдеры в России стали блокировать доступ к Tor. Страна является второй в мире по числу пользователей браузера: их ежедневное количество превышает 300 000 — это около 15% всех клиентов. В связи с этим Tor обратился к пользователям с просьбой о помощи в борьбе с блокировкой.
7 декабря на GitLab обнародовали письмо Роскомнадзора к Tor с требованием удалить «запрещенную информацию», опубликованную на странице с рассказом о браузере. Подробности при этом не указывались. В случае неисполнения требования доступ к сайту ограничат, предупредили в ведомстве.
Браузер Tor шифрует трафик и не позволяет рекламщикам и проч. отслеживать запросы пользователей. Информация передается по случайной цепочке сети Tor, состоящей из тысяч узлов-серверов. Разработчиком браузера является американская некоммерческая организация Tor Project.