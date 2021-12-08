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Сайт браузера Tor заблокировали в России

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Роскомнадзор заблокировал основной сайт анонимного браузера Tor в России, сообщается в блоге разработчиков.

«Правительство России официально заблокировало наш основной веб-сайт в России», — говорится в сообщении.

Ранее разработчики рассказали, что с 1 декабря этого года некоторые интернет-провайдеры в России стали блокировать доступ к Tor. Страна является второй в мире по числу пользователей браузера: их ежедневное количество превышает 300 000 — это около 15% всех клиентов. В связи с этим Tor обратился к пользователям с просьбой о помощи в борьбе с блокировкой.

7 декабря на GitLab обнародовали письмо Роскомнадзора к Tor с требованием удалить «запрещенную информацию», опубликованную на странице с рассказом о браузере. Подробности при этом не указывались. В случае неисполнения требования доступ к сайту ограничат, предупредили в ведомстве.

Браузер Tor шифрует трафик и не позволяет рекламщикам и проч. отслеживать запросы пользователей. Информация передается по случайной цепочке сети Tor, состоящей из тысяч узлов-серверов. Разработчиком браузера является американская некоммерческая организация Tor Project.

Ранее по теме: Кто платит за браузер Tor, позволяющий обойти блокировку сайтов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных