Сайт браузера Tor заблокировали в России

Ранее разработчики рассказали, что с 1 декабря этого года некоторые интернет-провайдеры в России стали блокировать доступ к Tor. Страна является второй в мире по числу пользователей браузера: их ежедневное количество превышает 300 000 — это около 15% всех клиентов. В связи с этим Tor обратился к пользователям с просьбой о помощи в борьбе с блокировкой.