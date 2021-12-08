Сайт браузера Tor заблокировали в России
Роскомнадзор заблокировал основной сайт анонимного браузера Tor в России, сообщается в блоге разработчиков.
«Правительство России официально заблокировало наш основной веб-сайт в России», — говорится в сообщении.
Ранее разработчики рассказали, что с 1 декабря этого года некоторые интернет-провайдеры в России стали блокировать доступ к Tor. Страна является второй в мире по числу пользователей браузера: их ежедневное количество превышает 300 000 — это около 15% всех клиентов. В связи с этим Tor обратился к пользователям с просьбой о помощи в борьбе с блокировкой.
7 декабря на GitLab обнародовали письмо Роскомнадзора к Tor с требованием удалить «запрещенную информацию», опубликованную на странице с рассказом о браузере. Подробности при этом не указывались. В случае неисполнения требования доступ к сайту ограничат, предупредили в ведомстве.
Браузер Tor шифрует трафик и не позволяет рекламщикам и проч. отслеживать запросы пользователей. Информация передается по случайной цепочке сети Tor, состоящей из тысяч узлов-серверов. Разработчиком браузера является американская некоммерческая организация Tor Project.