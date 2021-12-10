Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе в США за $471 000

В Великобритании книга «Гарри Поттер и философский камень» вышла в 1997 г. в твердом переплете с цветной иллюстрацией на обложке. В США книга вышла под названием «Гарри Поттер и волшебный камень». Аукционный дом сообщил, что было напечатано 500 экземпляров книги с таким переплетом. В итоге лот был продан более чем в шесть раз дороже первоначальной оценки в $70 000.