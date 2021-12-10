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Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе в США за $471 000

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Первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер» было продано на аукционе в США за $471 000, сообщил Reuters. Продажа книги стала рекордной по цене за художественное произведение XX века.

В Великобритании книга «Гарри Поттер и философский камень» вышла в 1997 г. в твердом переплете с цветной иллюстрацией на обложке. В США книга вышла под названием «Гарри Поттер и волшебный камень». Аукционный дом сообщил, что было напечатано 500 экземпляров книги с таким переплетом. В итоге лот был продан более чем в шесть раз дороже первоначальной оценки в $70 000.

На предыдущих аукционах первые издания «Гарри Поттера» были проданы за суммы от $110 до $138 000. «Это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере, когда-либо проданная, это самое дорогое коммерчески опубликованное художественное произведение 20-го века, когда-либо проданное», — заявила вице-президент Heritage Auctions Джо Маддален. Книгу выставил на продажу американский коллекционер, имя которого не разглашалось.

Британская писательница Джоан Роулинг написала всего семь книг о приключениях волшебника Гарри Поттера, которые были выпущены тиражом около 500 млн экземпляров на 80 языках мира. По книгам были сняты восемь фильмов, которые заработали в мировом прокате $7,8 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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