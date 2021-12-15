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Twitter запустил функцию автоматических субтитров к новым видео

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Соцсеть Twitter запустила функцию автоматических субтитров, они будут появляться у видео, загруженных с 15 декабря, сообщила компания.

«Автоматические субтитры будут отображаться на видео с выключенным звуком; сохраняйте титры при включении звука через настройки вашего устройства», — говорится в сообщении. Также функция будет доступна в веб-версии Twitter.

Издание The Verge уточнило, что субтитры будут доступны на «большинстве языков» мира. Представитель Twitter сообщил изданию, что у пользователей нет возможности сообщить о неточных или плохих субтитрах, однако компания «всегда ищет способы улучшить свои функции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных