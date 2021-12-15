Twitter запустил функцию автоматических субтитров к новым видео
Соцсеть Twitter запустила функцию автоматических субтитров, они будут появляться у видео, загруженных с 15 декабря, сообщила компания.
«Автоматические субтитры будут отображаться на видео с выключенным звуком; сохраняйте титры при включении звука через настройки вашего устройства», — говорится в сообщении. Также функция будет доступна в веб-версии Twitter.
Издание The Verge уточнило, что субтитры будут доступны на «большинстве языков» мира. Представитель Twitter сообщил изданию, что у пользователей нет возможности сообщить о неточных или плохих субтитрах, однако компания «всегда ищет способы улучшить свои функции».