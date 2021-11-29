Совет директоров Twitter избрал преемника Джека Дорси на посту гендиректора
После ухода основателя соцсети Twitter Джека Дорси с поста гендиректора его место займет действующий технический директор компании Параг Агравал, сообщили в компании. Агравал работает в Twitter более 10 лет и занимает должность технического директора с 2017 г.
Дорси останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 г. Совет директоров компании также избрал нового председателя. Вместо Патрика Пичетта совет возглавит Брет Тейлор.
«Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Агравалу как генеральному директору Twitter. Его работа за последние 10 лет изменила компанию. Пришло его время вести за собой компанию», — приводятся в сообщении компании слова Дорси.
Ранее сегодня CNBC сообщала об уходе Дорси с поста гендиректора соцсети. В настоящее время Дорси является генеральным директором Twitter и Square — собственной компании для электронной обработки платежей.
В феврале 2020 г. инвестиционная компания Elliott Management, которая является совладельцем Twitter, назначила трех директоров в совет директоров Twitter Inc. The Wall Street Journal позже сообщала, что президент Elliott Management Пол Сингер хочет заменить Джека Дорси из-за загруженности Дорси в качестве генерального директора Twitter и Square.
Дорси основал Twitter в 2006 г. вместе со своими партнерами Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. По итогам 2020 г. 192 млн человек пользовалось соцсетью ежедневно. По итогам прошлого года выручка Twitter Inc. составила $3,72 млрд. В 2016 г. начался судебный процесс с акционерами, которые утверждали, что компания ввела их в заблуждение по поводу показателей вовлеченности пользователей. В сентябре 2021 г. в Twitter согласились выплатить $809,5 млн, чтобы урегулировать групповой иск. При этом в компании отрицают правонарушение.