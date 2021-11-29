Совет директоров Twitter избрал преемника Джека Дорси на посту гендиректора

Дорси основал Twitter в 2006 г. вместе со своими партнерами Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. По итогам 2020 г. 192 млн человек пользовалось соцсетью ежедневно. По итогам прошлого года выручка Twitter Inc. составила $3,72 млрд. В 2016 г. начался судебный процесс с акционерами, которые утверждали, что компания ввела их в заблуждение по поводу показателей вовлеченности пользователей. В сентябре 2021 г. в Twitter согласились выплатить $809,5 млн, чтобы урегулировать групповой иск. При этом в компании отрицают правонарушение.