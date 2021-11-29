CNBC узнал об уходе Джека Дорси с поста главы Twitter
Основатель Twitter Джек Дорси уйдет с поста генерального директора компании, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
В настоящее время Дорси является генеральным директором Twitter и Square — собственной компании для электронной обработки платежей. О возможном преемнике Дорси издание не сообщает.
В феврале 2020 г. инвестиционная компания Elliott Management, которая является совладельцем Twitter, назначила трех директоров в совет директоров Twitter Inc. The Wall Street Journal позже сообщала, что президент Elliott Management Пол Сингер хочет заменить Джека Дорси из-за загруженности Дорси в качестве генерального директора Twitter и Square.
Акции Twitter подорожали на 11% и превысили отметку $52 за бумагу на открытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи 29 ноября. По состоянию на 17.36 мск бумаги растут на 7,18% до $50,46 за акцию.
Дорси основал Twitter в 2006 г. вместе со своими партнерами Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. По итогам 2020 г. 192 млн человек пользовалось соцсетью ежедневно. По итогам прошлого года выручка Twitter Inc. составила $3,72 млрд. В 2016 г. начался судебный процесс с акционерами, которые утверждали, что компания ввела их в заблуждение по поводу показателей вовлеченности пользователей. В сентябре 2021 г. в Twitter согласились выплатить $809,5 млн, чтобы закрыть групповой иск. При этом в компании отрицают правонарушение.