Глава «Яндекса» оценил влияние ИТ-компании на медиарынок

«С одной стороны, можно сказать, что газетный киоск никак на медиаиндустрию вообще не влияет. Там просто продаются газеты, которые напечатаны в стране. Но с другой стороны, продавец киоска может сказать: «У меня тут места мало, а газет стало много. Поэтому давайте вы свои газеты начнете выпускать маленького формата журнального, чтобы они лучше продавались. Или цветные хорошо продаются, я специально создаю полочку для цветных газет и журналов», — заявил Худавердян. Он отметил, что встает вопрос, является ли это нормальным или нет.