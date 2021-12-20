Глава «Яндекса» оценил влияние ИТ-компании на медиарынок
Глава «Яндекса» Тигран Худавердян заявил в интервью РБК, что отношения платформы и СМИ можно описать как «газетный киоск», который подталкивает издателей к созданию новых форматов. Так Худавердян ответил на вопрос, планирует ли компания менять подход к выдаче ссылок на российские СМИ в «Яндекс.Новостях».
«С одной стороны, можно сказать, что газетный киоск никак на медиаиндустрию вообще не влияет. Там просто продаются газеты, которые напечатаны в стране. Но с другой стороны, продавец киоска может сказать: «У меня тут места мало, а газет стало много. Поэтому давайте вы свои газеты начнете выпускать маленького формата журнального, чтобы они лучше продавались. Или цветные хорошо продаются, я специально создаю полочку для цветных газет и журналов», — заявил Худавердян. Он отметил, что встает вопрос, является ли это нормальным или нет.
По его мнению, влияние «Яндекса» на информационное пространство незначительно: по реальным данным медиапотребления в России компания занимает в лучшем случае 15-20%. Сегодня «Яндекс.Новости» конкурируют с Telegram-каналами, в которых пользователи потребляют выжимку из главных новостей. «Есть дайджесты в Facebook, где есть ссылка на РБК или «Ведомости» и три предложения, в чем суть события. Я лично 90% материалов потребляю на таком уровне. И только 10% уже кликаю, читаю», — уточнил Худавердян.
Весной компания сообщила, что планирует протестировать новый формат показа новостей — дайджест, в котором текст будет создаваться из кусков новостей разных СМИ, чтобы пользователям не нужно было переходить непосредственно на сайт издания. Худавердян признал, что после запуска дайджестов трафик некоторых СМИ начал снижаться, поэтому «Яндекс» разработал систему выплат для компенсации потерянных просмотров. Он добавил, что большинство крупных партнеров уже подключены к «Дайджесту» и получают выплаты.
«Если возвращаться к метафоре про киоск — понятно, что, когда возникли цветные журналы, это создает напряжение на газеты, которые сейчас лежат на первой полке. Поэтому мы плотно общаемся со СМИ и объясняем, каким образом можно эти цветные журналы тоже издавать, каким образом надо. На выплаты партнерам в этом формате идет около 30% чистых доходов сервиса», — рассказал Худавердян. По его словам, сервис не влияет суть того, о чем пишут СМИ.
Ранее руководитель «Яндекс.Дзен» по контенту Ринат Низамов сообщил «Ведомостям», что в 2022 г. платформа выплатит авторам 4 млрд руб. — вдвое больше, чем в этом году и почти в четыре раза больше, чем в 2020 г. (1,1 млрд руб.). Рост выплат связан с тем, что сервис начнет платить блогерам за взаимодействие подписчиков с контентом — за просмотры и дочитывание постов, и з привлечение новых подписчиков на каналы «Дзена».