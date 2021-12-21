Axios сообщил о планах по продаже Forbes Media

Forbes Media владеет правами на издание журнала Forbes, который сейчас выпускается более чем в 40 странах мира. В 2014 г. контрольный пакет Forbes Media приобрела гонконгская компания Integrated Whale Media Investments. Миноритарный пакет по-прежнему принадлежит семье Форбс. Журнал был основан в 1917 г. Берти Чарльзом Форбсом, его внук — Малкольм Стивенсон Форбс-мл. — президент и генеральный директор издательства Forbes Inc., его дважды выдвигали на пост президента США от Республиканской партии.