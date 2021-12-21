Axios сообщил о планах по продаже Forbes Media
Инвестиционная компания GSV планирует заключить сделку по покупке Forbes Media, владеющей правами на издание журнала Forbes, за $620 млн, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Сделка может стать альтернативой объявленному Forbes слиянию со SPAC-компанией и последующему выходу на IPO. В сделке участвуют глава GSV Майкл Мо и «ведущие институциональные инвесторы», пишет издание.
Первую часть сделки планируют закрыть 31 декабря, вторую — в марте 2022 г.
Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Forbes Media обсуждает возможность IPO при помощи слияния с компанией Magnum Opus Acquisition. Оценка Forbes Media в рамках сделки со SPAC должна превысить $650 млн, рассказали собеседники Bloomberg.
Forbes Media владеет правами на издание журнала Forbes, который сейчас выпускается более чем в 40 странах мира. В 2014 г. контрольный пакет Forbes Media приобрела гонконгская компания Integrated Whale Media Investments. Миноритарный пакет по-прежнему принадлежит семье Форбс. Журнал был основан в 1917 г. Берти Чарльзом Форбсом, его внук — Малкольм Стивенсон Форбс-мл. — президент и генеральный директор издательства Forbes Inc., его дважды выдвигали на пост президента США от Республиканской партии.