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Axios сообщил о планах по продаже Forbes Media

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Инвестиционная компания GSV планирует заключить сделку по покупке Forbes Media, владеющей правами на издание журнала Forbes, за $620 млн, сообщает Axios со ссылкой на источники. 

Сделка может стать альтернативой объявленному Forbes слиянию со SPAC-компанией и последующему выходу на IPO. В сделке участвуют глава GSV Майкл Мо и «ведущие институциональные инвесторы», пишет издание. 

Первую часть сделки планируют закрыть 31 декабря, вторую — в марте 2022 г.

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Forbes Media обсуждает возможность IPO при помощи слияния с компанией Magnum Opus Acquisition. Оценка Forbes Media в рамках сделки со SPAC должна превысить $650 млн, рассказали собеседники Bloomberg.

Forbes Media владеет правами на издание журнала Forbes, который сейчас выпускается более чем в 40 странах мира. В 2014 г. контрольный пакет Forbes Media приобрела гонконгская компания Integrated Whale Media Investments. Миноритарный пакет по-прежнему принадлежит семье Форбс. Журнал был основан в 1917 г. Берти Чарльзом Форбсом, его внук — Малкольм Стивенсон Форбс-мл. — президент и генеральный директор издательства Forbes Inc., его дважды выдвигали на пост президента США от Республиканской партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных