FT: Warner Music купила права на все песни Дэвида Боуи за $250 млн у наследников
Warner Music Group приобрела права на все песни британского рок-исполнителя Дэвида Боуи за $250 млн у его наследников. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
«Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music (входит в Warner Music Group — ред.)», — подтвердил изданию факт сделки юрист Аллен Грубман, представляющий интересы наследников.
По данным издания, в сделку вошли права на 26 студийных альбомов Дэвида Боуи. Рок-исполнитель умер в 2016 г. и оставил свое имущество второй жене Иман и двум детям.
Песни известных исполнителей приносят доход в течение нескольких десятилетий, поскольку они продолжают транслироваться и воспроизводиться по радио, в фильмах и рекламе, отмечает издание.
Эти каталоги приносят доход в течение десятилетий, поскольку песни продолжают транслироваться, воспроизводиться по радио или использоваться в фильмах и рекламе.