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FT: Warner Music купила права на все песни Дэвида Боуи за $250 млн у наследников

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Warner Music Group приобрела права на все песни британского рок-исполнителя Дэвида Боуи за $250 млн у его наследников. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. 

«Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music (входит в Warner Music Group — ред.)», — подтвердил изданию факт сделки юрист Аллен Грубман, представляющий интересы наследников. 

По данным издания, в сделку вошли права на 26 студийных альбомов Дэвида Боуи. Рок-исполнитель умер в 2016 г. и оставил свое имущество второй жене Иман и двум детям.

Песни известных исполнителей приносят доход в течение нескольких десятилетий, поскольку они продолжают транслироваться и воспроизводиться по радио, в фильмах и рекламе, отмечает издание.

Эти каталоги приносят доход в течение десятилетий, поскольку песни продолжают транслироваться, воспроизводиться по радио или использоваться в фильмах и рекламе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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