В России предложили обязать Youtube объяснять причины блокировки видео
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры и Минкультуры обязать иностранные видеосервисы, в том числе Youtube, объяснять причины блокировки или удаления видео, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации. Минцифры рассматривает ее обращение.
В АППСИМ пояснили, что на Youtube происходят массовые случаи мошенничества с авторскими правами: некоторые компании указывают, что они обладают правами на музыку, зарабатывают на просмотрах и жалуются на ролики, в которых есть композиции, а видеосервис их блокирует. Оспорить решение платформы сложно или невозможно, потому что контакты компаний, которым якобы принадлежат права, скрыты. АППСИМ предлагает публиковать их.
Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов заявил, что такие случаи мошенничества можно назвать массовыми. Онлайн-платформы не занимаются установлением фактов наличия прав у пользователей, загружающих ролики, и исходят из принципа добросовестности.
Мнения экспертов разделились: часть из них назвала требования АППСИМ логичными, другие – излишними и не совсем обоснованными. Глава музыкального отдела Mediacube (партнер YouTube) Дмитрий Безкоровайный заявил, что наблюдаются единичные случаи мошенничества с правами на музыку на Youtube. Замгендиректора по вопросам бизнеса и внешним связям Warner Music Russia Ольга Ким сообщила, что компания сталкивалась с такими мошенниками, но проблема не в том, что контакты неизвестны. Гендиректор Broma 16, которая лицензирует музыку для Apple Music и YouTube, Владимир Филиппов отметил, что блокировку видео можно оспаривать существующими инструментами.