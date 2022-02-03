В России предложили обязать Youtube объяснять причины блокировки видео

Мнения экспертов разделились: часть из них назвала требования АППСИМ логичными, другие – излишними и не совсем обоснованными. Глава музыкального отдела Mediacube (партнер YouTube) Дмитрий Безкоровайный заявил, что наблюдаются единичные случаи мошенничества с правами на музыку на Youtube. Замгендиректора по вопросам бизнеса и внешним связям Warner Music Russia Ольга Ким сообщила, что компания сталкивалась с такими мошенниками, но проблема не в том, что контакты неизвестны. Гендиректор Broma 16, которая лицензирует музыку для Apple Music и YouTube, Владимир Филиппов отметил, что блокировку видео можно оспаривать существующими инструментами.