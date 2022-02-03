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В России предложили обязать Youtube объяснять причины блокировки видео

Ведомости

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры и Минкультуры обязать иностранные видеосервисы, в том числе Youtube, объяснять причины блокировки или удаления видео, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации. Минцифры рассматривает ее обращение.

В АППСИМ пояснили, что на Youtube происходят массовые случаи мошенничества с авторскими правами: некоторые компании указывают, что они обладают правами на музыку, зарабатывают на просмотрах и жалуются на ролики, в которых есть композиции, а видеосервис их блокирует. Оспорить решение платформы сложно или невозможно, потому что контакты компаний, которым якобы принадлежат права, скрыты. АППСИМ предлагает публиковать их.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов заявил, что такие случаи мошенничества можно назвать массовыми. Онлайн-платформы не занимаются установлением фактов наличия прав у пользователей, загружающих ролики, и исходят из принципа добросовестности.

Мнения экспертов разделились: часть из них назвала требования АППСИМ логичными, другие – излишними и не совсем обоснованными. Глава музыкального отдела Mediacube (партнер YouTube) Дмитрий Безкоровайный заявил, что наблюдаются единичные случаи мошенничества с правами на музыку на Youtube. Замгендиректора по вопросам бизнеса и внешним связям Warner Music Russia Ольга Ким сообщила, что компания сталкивалась с такими мошенниками, но проблема не в том, что контакты неизвестны. Гендиректор Broma 16, которая лицензирует музыку для Apple Music и YouTube, Владимир Филиппов отметил, что блокировку видео можно оспаривать существующими инструментами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных