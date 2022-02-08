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Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар»

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Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». В 2022 г. 94-я церемония вручения премии состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. 

Претендентами на премию в категории «Лучший фильм» стали:

  • «Не смотрите наверх» (Don’t Look Up) Адама МакКея

  • «Власть пса» (The Power of the Dog) Джейн Кэмпион

  • «Белфаст» (Belfast) Кеннета Браны

  • «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA) Сиан Хедер

  • «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути

  • «Дюна» (Dune) Дени Вильнева

  • «Король Ричард» (King Richard) Рейнальдо Маркуса Грина

  • «Лакричная пицца» (Licorice Pizza) Пола Томаса Андерсона

  • «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley) Гильермо дель Торо

  • «Вестсайдская история» (West Side Story) Стивена Спилберга.

    • Номинанты на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке»: 

    • «Рука Бога» (È stata la mano di Dio) Паоло Соррентино

    • «Худший человек на свете» (Verdens verste menneske) Йоакима Триера

    • «Побег» (Flee) Йонаса Поэра Расмуссена

    • «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути

    Российские фильмы в этом году не получили номинации. Лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не вошла шорт-лист премии. При этом на премию «Оскар» номинирован российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». 

    В категории «Лучшая режиссура» на премию номинированы Пол Томас Андресон, Рюсукэ Хамагути, Кеннет Брана, Стивен Спилберг и Джейн Кэмпион. 

    В категории «Лучшая мужская роль» представлены Хавьер Бардем за роль в фильме «В роли Рикардо», Бенедикт Камбербэтч за роль в фильме «Власть пса», Эндрю Гарфилд за роль в мюзикле производства Netflix «Тик-так... БУМ!», а также Уилл Смит за главную роль в «Короле Ричарде» и Дензел Вашингтон за главную роль в адаптированной экранизации произведения Уильяма Шекспира — «Трагедия Макбета».

    В номинации «Лучшая женская роль» представлены Джессика Честейн за роль телеевангелиста Тэмми Фэй Беккер — «Глаза Тэмми Фэй». Также в номинации представлены Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Кристен Стюарт («Спенсер») и Николь Кидман («В роли Рикардо»).

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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