Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар»
Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». В 2022 г. 94-я церемония вручения премии состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.
Претендентами на премию в категории «Лучший фильм» стали:
Номинанты на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке»:
«Рука Бога» (È stata la mano di Dio) Паоло Соррентино
«Худший человек на свете» (Verdens verste menneske) Йоакима Триера
«Побег» (Flee) Йонаса Поэра Расмуссена
«Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути
Российские фильмы в этом году не получили номинации. Лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не вошла шорт-лист премии. При этом на премию «Оскар» номинирован российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».
В категории «Лучшая режиссура» на премию номинированы Пол Томас Андресон, Рюсукэ Хамагути, Кеннет Брана, Стивен Спилберг и Джейн Кэмпион.
В категории «Лучшая мужская роль» представлены Хавьер Бардем за роль в фильме «В роли Рикардо», Бенедикт Камбербэтч за роль в фильме «Власть пса», Эндрю Гарфилд за роль в мюзикле производства Netflix «Тик-так... БУМ!», а также Уилл Смит за главную роль в «Короле Ричарде» и Дензел Вашингтон за главную роль в адаптированной экранизации произведения Уильяма Шекспира — «Трагедия Макбета».
В номинации «Лучшая женская роль» представлены Джессика Честейн за роль телеевангелиста Тэмми Фэй Беккер — «Глаза Тэмми Фэй». Также в номинации представлены Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Кристен Стюарт («Спенсер») и Николь Кидман («В роли Рикардо»).