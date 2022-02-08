Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар»

В категории «Лучшая мужская роль» представлены Хавьер Бардем за роль в фильме «В роли Рикардо», Бенедикт Камбербэтч за роль в фильме «Власть пса», Эндрю Гарфилд за роль в мюзикле производства Netflix «Тик-так... БУМ!», а также Уилл Смит за главную роль в «Короле Ричарде» и Дензел Вашингтон за главную роль в адаптированной экранизации произведения Уильяма Шекспира — «Трагедия Макбета».