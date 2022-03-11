Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram
Роскомнадзор удовлетворил требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к социальной сети Instagram на территории России. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«На основании требования Генеральной прокуратуры доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен», — следует из сообщения.
По данным Роскомнадзора, в Instagram распространяются информационные материалы, «содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих».
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет будет снят для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.
В связи с решением Meta посольство России в Вашингтоне потребовало привлечь компанию к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что в достоверности публикации Reuters верить не хочется, поскольку «трудно себе такое представить». Однако, если это все же правда, потребуются решительные меры по пресечению деятельности Meta, добавил он. Роскомнадзор обратился к Meta с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о временном снятии ограничения на призывы к насилию в отношении граждан России.